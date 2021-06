La Cantate BWV 137 « Lobe den Herrn, den Mächtigen König der Ehren / Loue le Seigneur, le roi tout-puissant de l'honneur » - 19 août 1725 (Leipzig). 12e Dimanche après la Trinité

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 137 « Lobe den Herrn, den Mächtigen König der Ehren »

1. Choeur « Lobe den Herrn, den Mächtigen König der Ehren »

2. Air d’alto « Lobe den Herren der alles so herrlich regieret »

3. Duo soprano et basse « Lobe den Herren der künstlich und fein dich bereitet »

4. Air de tenor « Lobe den Herren der deinen Stand sichtbar gesegnet »

5. Choral « Lobe den Herren was in mir ist lobe den Namen »

Johannette Zomer, soprano

Christoph Prégardien, ténor

Klaus Mertens, basse

Chœur baroque d’Amsterdam

Orchestre baroque d’Amstersam

Direction Ton Koopman

Disque : Challenge Classics CC72218 (2005)

Retrouvez la traduction de la cantate en suivant ce lien