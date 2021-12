La cantate BWV 134a « Die Zeit, die Tag und Jahre macht / Le temps, qui fait des jours et des années » - 1er Janvier 1719 (Koethen) - Vœux de Nouvel An

Jean-Sébastien BACH

Cantate [Serenata] BWV 134a « Die Zeit, die Tag und Jahre macht »

1. Récitatif ténor et alto « Die Zeit, die Tag und Jahre macht »

2. Air de ténor « Auf, Sterbliche, lasset ein Jauchzen ertönen »

3. Récitatif ténor et alto « So bald, als dir die Sternen hold »

4. Duo alto et ténor « Es streiten, es siegen die künftigen Zeiten »

5. Récitatif alto et ténor « Bedenke nur, geglücktes Land »

6. Air d’alto « Der Zeiten Herr hat viel vergnügte Stunden »

7. Récitatif ténor et alto « Hilf, Höchster, hilf »

8. Choeur « Ergetzet auf Erden »

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Damien Guillon contre-ténor

Makoto Sakurada, tenor

Bach Collegium Japan

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS SACD 2491 (2011)

, © .

Retrouvez la traduction de la cantate en suivant ce lien (en anglais)

Plus : Vous pouvez consulter le Manuscrit autographe de la " Cantate BWV 134a ", conservé à la Bibliothèque Nationale de France