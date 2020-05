Cantate BWV 10 « Meine Seel erhebt den Herren » / « Mon âme exalte le Seigneur » - Fête de la Visitation - Leipzig, 2 juillet 1724.

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 10 « Meine Seel erhebt den Herren »

1. Choeur « Meine Seel erhebt den Herren »

2. Air de soprano « Herr der du stark und mächtig »

3. Récitatif de ténor « Des Höchsten Güt und Treu »

4. Air de basse « Gewaltige stösst Gott vom Stuhl »

5. Duo et choral, alto et ténor « Er denket der Barmherzigkeit »

6. Récitatif accompagné de ténor « Was Gott den Vätern alter Zeiten »

7. Choral « Lob und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohn »

Yeree Sue, soprano

Leandro Marziotte, contre-ténor

Georg Poplutz, ténor

Daniel Ochoa, basse

Chorus Musicus de Cologne

Das Neue Orchester

Direction Christoph Spering

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 19075874862 (2018)

Retrouvez la traduction de la cantate en suivant ce lien