Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 77 « Du sollst Gott, deinen Herren, lieben »

1. Chœur « Du sollst Gott, deinen Herren, lieben »

2. Récitatif de la basse « So muss es sein ! »

3. Air de soprano « Mein Gott, ich liebe dich von Herzen »

4. Récitatif accompagné du ténor « Gib mir zugleich den Nächsten liebe »

5. Air de l’alto « Ach, es bleibt in meiner Liebe »

6. Choral « Herr, durch den Glauben wohn in mir »

Gillian Keith, soprano

Nathalie Stutzmann, alto

Christoph Genz, tenor

Jonathan Brown, basse

Choeur Monteverdi

Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 134 (2007)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien