Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 63 « Christen, ätzet diesen Tag »

1. Choeur « Christen, ätzet diesen Tag »

2. Récitatif d’alto « O selger Tag O ungemeines heute »

3. Duo de soprano et de basse « Gott du hast es wohl gefüget »

4. Récitatif du ténor « So kehret sich nun heut »

5. Duo de ténor et d’alto « Ruft und fleht den Himmel an »

6. Récitatif accompagné de la basse « Verdoppelt euch demnach »

7. Chœur « Höchster schau in Gnaden an »

Carolyn Sampson, soprano

Ingeborg Danz, alto

Mark Padmore, ténor

Sebastian Noack, basse

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901781.82 (2003)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien