Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 60 « O Ewigkeit, du Donnerwort (I) Dialogus zwischen Furcht und Hoffnung”

1. Duo de l’alto et du ténor « O Ewigkeit, du donnerwort »

2. Récitatif de l’alto et du ténor « O schwerer gang zum letzten Kampf »

3. Duo de l’alto et du ténor « Mein letztes lager will mich schrecken »

4. Récitatif de l’alto et de la basse « Der Tod bleibt doch der menschlichen Natur verhasst »

5. Choral « Es ist genug, Herr, wenn es dir gefällt”

Claude Eichenberger, contralto

Bernhard Berchtold, ténor

Markus Volpert, basse

Orchestre de la Fondation Jean-Sebastian Bach, Rudolf Lutz (dir.)

Volume 2 de l’intégrale des cantates

Disque : J-S Bach-Stiftung A910 (2011)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien