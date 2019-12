Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 28 « Gottlob ! nun geht das Jahr zu Ende »

1. Air de soprano « Gottlob ! nun geht das Jahr zu Ende »

2. Choral « Nun lob, mein Seel, den Herren »

3. Récitatif et arioso de la basse « So spricht der Herr »

4. Récitatif du ténor « Gott ist ein Quel ! »

5. Duo alto et ténor « Gott hat un sim heurigen Jahre gesegnet »

6. Choral « All solch dein Gut wir preisen »

Joanne Lunn, soprano

Daniel Taylor, contre-ténor

James Gilchrist, tenor

Peter Harvey, basse

Choeur Monteverdi

Solistes baroques Anglais

John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 137 (2007)

Retrouvez la traduction de cette cantate en suivant ce lien