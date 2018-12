Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 25 « Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe »

1. Chœur « Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe » 4’46

2.Récitatif du ténor « Die ganze Welt ist nur ein Hospital » 1’32

3.Air de la basse « Ach, wo hol ich Armer Rat ? » 2’38

4.Récitatif de soprano « O Jesu, liber Meister » 1’12

5.Air de soprano « öffne meinen schlechten Liedern » 3’06

6.Choral « Ich will alle meine Tage » 1’07

Hana Blazikova, soprano

Thomas Hobbs, ténor

Peter Kooij, basse

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Outhere LPH 006 (2012)

Retrouvez les paroles et leur traduction française en cliquant sur ce lien