Un âge d'or : Les années Rouché (9/16)

C’est grâce à lui que l’Opéra de Paris a découvert "Tosca", "La Traviata", le "Chevalier à la rose". A lui encore que l’on doit des créations flamboyantes au ballet, comme "Le Boléro" de Ravel par Ida Rubinstein et "Pulcinella" de Stravinsky par les Ballets Russes. C’est toujours grâce à lui que les plus grands peintres de l’époque Picasso, Matisse, Maurice Denis, croisent les compositeurs en vogue : Falla, Prokofiev, Honegger etStravinsky.

Rouché est un homme délicat et très curieux. Pendant trente ans, de nombreux ballets, créations contemporaines et entrées au répertoire, seront le fer de lance de sa politique et feront souffler un vent de modernité sur l’Opéra.

Polytechnicien, Jacques Rouché a fréquenté les cabinets ministériels, puis a fait fortune dans les parfums. En 1914, il est l’homme de la situation pour reprendre l’Opéra en main. Il puisera même dans sa fortune personnelle pour rétablir les comptes, ce qui fera dire à un député en 1924 : "C’est M. Rouché qui subventionne l’État, pour avoir l’honneur de diriger l’Opéra".

