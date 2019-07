Notre fantôme de l'Opéra (8/16)

Un théâtre en forme de labyrinthe, un lustre de 8 tonnes, un lac sous la scène, une loge n°5 située au premier étage côté jardin avec une colonne qui sonne creux à l’intérieur, une diva qui chante Marguerite dans Faust... Il s'agit du plus grand succès de l’Opéra de Paris : Le Fantôme de l'Opéra !

Programmation musicale

Hector Berlioz

La Damnation de Faust : Marche hongroise (Acte I)

Orchestre symphonique de Détroit

Direction, Paul Paray

MERCURY 434328-2

Giacomo Meyerbeer

Le Prophète : Marche du Couronnement (Acte IV)

Orchestre symphonique de Nouvelle Zélande

Direction, Darrell Ang

NAXOS 8.573195

Charles Gounod

Faust : O Dieu que de bijoux (Acte III)

Mirella Freini, soprano

Orchestre de l'Opéra de Paris

Direction, Michel Plasson

Enregistré le 9 juin 1975 au Palais Garnier, Archive INA

Andrew Lloyd Webber

The Phantom of the Opera : Overture

REALLY USEFUL RECORDS 314 543 928-2

Andrew Lloyd Webber

The Phantom of the Opera : Don Juan

Orchestre placé sous la direction de Simon Lee

SONY 93522

Camille Saint-Saëns

Danse Macabre op.40

Orchestre de Paris

Direction, Pierre Dervaux

EMI 7691122

Jules Massenet

Le Roi de Lahore : Entracte (Acte IV)

Orchestre symphonique de Londres

Direction, Richard Bonynge

DECCA 444108-2

Gaetano Donizetti

Lucrezia Borgia : Il segreto per esser felici (Acte II Sc 5)

Shirley Verrett, mezzo-soprano

Alfredo Kraus, ténor

Orchestre et Choeur d'Opéra de la RCA Italienne

Direction, Jonel Perlea

SONY 88697575942