Le scandale de Tannhäuser (6/16)

Le public en veut terriblement à Richard Wagner, qui selon eux, s'est montré très méprisant ! En effet, les spectateurs n'acceptent pas que le compositeur ait déplacé le traditionnel ballet prévu dans l’opéra, au tout début de la soirée et non au milieu du spectacle. Or, ces messieurs aiment que ce ballet arrive assez tard dans la soirée car ils y assistent traditionnellement une fois qu’ils ont fini de souper. Ils peuvent ainsi admirer leurs ballerines préférées. En bouleversant ainsi les codes, Richard Wagner s'est fait de nombreux ennemis...

, © BNF/Gallica

En ce mois de mars 1861, au lieu des 25 soirées prévues, Tannhäuser est retiré de l’affiche au bout de 3 représentations. Wagner renonce et quitte la ville en maudissant l'Opéra de Paris !

Programmation musicale

Richard Wagner

Tannhäuser : Hymne à Vénus (Acte I)

Jose de Trevi, ténor

Orchestre de l'Opéra Comique

Direction, Georges Lauweryns

GRAMOPHONE 851

Richard Wagner

Tannhäuser : Romance à l'étoile (Acte III)

Michel Dens, baryton

Orchestre de l'Opéra de Paris

Direction, Robert Blot

MALIBRAN-MUSIC 196

Richard Wagner

Tannhäuser : Romance à l'étoile / Wie todesahnung (Acte III)

Matthias Goerne, baryton

Orchestre de l'Opéra de Paris

Direction, Seiji Ozawa

Enregistré le 12 décembre 2007 à l'Opéra Bastille, Archive INA

Richard Wagner

Tannhäuser : air d'entrée d'Elisabeth (Acte II)

Eva-Maria Westbroek, soprano

Orchestre de l'Opéra de Paris

Direction, Seiji Ozawa

Enregistré le 12 décembre 2007 à l'Opéra Bastille, Archive INA

Richard Wagner

Tannhäuser : air d'entrée d'Elisabeth (Acte II)

Régine Crespin, soprano

Orchestre du Théâtre national de l'Opéra de Paris

Direction, Otto Ackermann

EMI 7644342

Richard Wagner

Tannhäuser : Récit de Rome (Acte III)

Stephen Gould, ténor

Orchestre de l'Opéra de Paris

Direction, Seiji Ozawa

Enregistré le 12 décembre 2007 à l'Opéra Bastille, Archive INA

Richard Wagner

Tannhäuser : Prière d'Elisabeth (Acte III)

Annemarie Kremer, soprano

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo

Direction, Nathalie Stutzmann

Enregistré à l'Opéra de Monte-Carlo en 2017