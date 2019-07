Le ballet blanc (5/16)

C’est le plus poétique des costumes et l’image la plus évocatrice de la danse : le tutu.

Avant d'être raccourci et d’être signé par des grands couturiers comme Christian Lacroix ou Jean-Paul Gaultier, le tutu, lors de son apparition à la fin du XIXe siècle était un tutu "long", le tutu dit "romantique".

Ce tutu long fait merveille dans des ballets comme La Sylphide ou Giselle – deux symboles du ballet blanc. La gaze blanche, et toutes ces matières légères et vaporeuses permettent alors aux ballerines d’apparaître encore plus aériennes, de flotter comme des ombres. A l’époque, le succès de ces ballerines en long tutu blanc est si retentissant que dans les rues de Paris, le blanc devient une mode !

, © BNF/Gallica

Pour s’affranchir encore de la pesanteur, l’étape suivante pour les ballerines est de réduire le contact avec le sol, et donc de tenir en équilibre sur les pointes. Marie Taglioni est l’une des premières à monter sur pointes, en 1832 à l’Opéra de Paris dans La Sylphide.

