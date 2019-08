Des années noires : L'Opéra sous l'Occupation (10/16)

Qu’ont en commun Elisabeth Schwarzkopf,Herbert von Karajan, Germaine Lubin et Serge Lifar ? Ils ont chanté et dirigé à l’Opéra de Paris sous l’Occupation et entretenu des liaisons dangereuses avec le pouvoir nazi !

On y entendra Wagner, parfois avec des troupes venues d’Allemagne, ainsi que les meilleurs solistes et les meilleurs chefs. Lors des soirées de gala réservées aux troupes, on couvre la façade du Palais Garnier d’enseignes nazies et le théâtre est rempli d’uniformes bruns… Sur scène et en coulisses, de nombreux compromis sont organisés avec le Reich…

A la Libération, c’est dans le Grand Foyer qu’un Comité d’épuration s’installera afin que l’Opéra de Paris règle ses comptes durant ces années noires.

Programmation musicale

Darius Milhaud

Médée : Chers corinthiens (1er tableau) Air de Creuse

Natalie Dessay, soprano

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo

Direction, Patrick Fournillier

EMI 5561592

Francis Poulenc

Les animaux modèles FP 111 : Le lion amoureux

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Direction, Georges Prêtre

ERATO 0190295953522/6

Gabriel Fauré

Pénélope : Justice est faite; Ulysse est de retour (Acte III)

Jessye Norman, soprano

Alain Vanzo, ténor

Jocelyne Taillon, mezzo-soprano

Jean Dupouy, ténor

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo

Direction, Charles Dutoit

ERATO 88205

Richard Wagner

Tristan und Isolde WWV 90 : Mild und Leise (Acte III Sc 3) Isolde

Germaine Lubin, soprano

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Direction, Philippe Gaubert

MALIBRAN-MUSIC 215

Reynaldo Hahn

Mai

Géori Boué, soprano

Reynaldo Hahn, piano

MALIBRAN-MUSIC 137

Arthur Honegger

Antigone

Ursula Holliger, harpe

Heinz Holliger, hautbois

PHILIPS 434105-2

Edouard Lalo

Le Roi d'Ys : Vainement ma bien-aimée (Acte III)

André D'Arkor, ténor

Orchestre symphonique du Théâtre de la Monnaie

Direction, Maurice Bastin

FORLANE FOR17014-5

Johann Strauss fils

La Chauve Souris : Quadrille

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction, Lorin Maazel

RCA 74321 73071 2

Johann Strauss fils

La Chauve Souris : Klänge der Heimat (Acte II) Rosalinde

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Philharmonia Orchestra

Direction, Herbert von Karajan

EMI 7695312