Crimes et Châtiments : incendies et attentats à l’Opéra (3/16)

L’attentat de la rue Saint-Nicaise est l’un des trois terribles attentats qui ont marqué l’histoire de l’Opéra de Paris. Sans oublier les incendies, qui régulièrement ont emporté ses théâtres successifs.

Pierre Robinault de Saint-Régent est un ancien officier de la marine doublé d’un royaliste enragé. Il en veut à Napoléon Bonaparte et c’est à l’Opéra de Paris qu’il a décidé d’en finir avec le Premier Consul. Dans l’après-midi du 24 décembre 1800, rue Saint-Nicaise, où se trouve le siège de l’Opéra de Paris, il a installé avec un complice une charrette bourrée de poudre à canon, de clous, de balles et de matières inflammables. Saint-Régent a prévu de faire exploser sa machine infernale au passage du carrosse de Napoléon. Toutefois son complice oublie de lui donner le signal. Napoléon est donc épargné ! D'autres seront moins chanceux... Il y aura plus de 20 morts, une centaine de blessés, et tout un quartier détruit !

Programmation musicale

Joseph Haydn

La Création : In vollem Glanze steiget jetzt die Sonne (1ère partie) Récitatif d'Uriel

Fritz Wunderlich, ténor

Orchestre philharmonique de Berlin

Direction, Herbert von Karajan

DEUTSCHE GRAMMOPHON 449761-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour piano n°5 en Sol Maj K 283 : 2. Andante

Ivo Pogorelich, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 437763-2

Wolfgang Amadeus Mozart

L'Enlèvement au Sérail : Martern aller Arten (Acte II)

Edita Gruberova, soprano

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction, Georg Solti

DECCA

André Modeste Grétry

La Caravane du Caire : Ouverture

Les Agrémens

Direction, Guy van Waas

RICERCAR 345

André Modeste Grétry

L’Amant jaloux : Tandis que tout sommeille (Acte II) Air de Florival

Roberto Alagna, ténor

Orchestre de l'Opéra royal de Covent Garden

Direction, Bertrand de Billy

EMI 8263812

Luigi Cherubini

Médée : Ah nos peines (Acte II Sc 4) Air de Néris

Véronique Gens, soprano

Les Talens Lyriques

Direction, Christophe Rousset

VIRGIN CLASSICS 5099921657429

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Petits Riens n°9: Andantino; n°11: Larghetto

Concerto Köln

Direction, Anton Steck

ARCHIV PRODUKTION 00289 477 5800

Wolfgang Amadeus Mozart

Les mystères d'Isis : Rentrons je vois Isménor (Acte I) Zarastro; De feux cruels (Acte I) Isménor

Jean Teitgen, basse

Sébastien Droy, ténor

Le Concert Spirituel

Direction, Diego Fasolis

GLOSSA 921630