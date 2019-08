Retour vers le futur (16/16)

Entre 1669 et 2019, ce sont 350 ans d’aventures humaines et artistiques qui résument le génie français ! De la création de la tragédie en musique par Lully puis le triomphe de Rameau jusqu’à la construction de l’Opéra Bastille, l’institution a de belles histoires à raconter.

L’avènement de Gluck, l’apogée du ballet blanc, les heures glorieuses de la Salle Le Peletier et du grand opéra à la française, les échecs de Berlioz et de Wagner, les crises de nerfs de Verdi, l’inauguration du Palais Garnier, la frénésie des ballets russes, les mandats de Jacques Rouché et de Rolf Liebermann, sont autant de grands moments dans la vie de l’Opéra.

Or, l’Opéra de Paris fait face à de nouveaux chantiers aujourd’hui : la construction de la salle modulable, la recherche de nouveaux publics, le renouvellement du répertoire, en somme comment continuer à faire vivre l’opéra aujourd’hui ?

Avec 34 spectacles, près de 500 représentations et plus de 800 000 spectateurs par an, la musique résonnera encore longtemps dans l’enceinte de l’Opéra de Paris.

Programmation musicale

Richard Wagner

Lohengrin : Mein lieber Schwan (Acte III)

Jonas Kaufmann, ténor

Orchestre de chambre Mahler

Direction, Claudio Abbado

DECCA

Dmitri Chostakovitch

Lady Macbeth de Mtsensk : Interlude (Acte I)

Orchestre philharmonique de Londres

Direction, Mstislav Rostropovitch

WARNER

Anton Dvorak

Rusalka : Mám zlaté vlásky (Acte III)

Lívia Ághová, soprano

Hana Minutillo, mezzo-soprano

Dana Burešová, soprano

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Direction, Charles Mackerras

DECCA

Jacques Offenbach

Les Contes d'Hoffmann : Ô Dieu, de quelle ivresse (Acte IV)

Jonas Kaufmann, ténor

Orchestre d'Etat de Bavière

Direction, Bertrand de Billy

SONY

Jules Massenet

Werther

Jonas Kaufmann, ténor

Sophie Koch, soprano

Orchestre de l'Opéra de Paris

Direction, Michel Plasson

DECCA

Giuseppe Verdi

Don Carlos : Dieu tu semas dans nos âmes (Acte II)

Jonas Kaufmann, ténor

Ludovic Tézier, baryton

Orchestre de l’Opéra de Paris

Direction, Philippe Jordan

Enregistré le 10 octobre 2017 à l'Opéra de Paris

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour piano n°16 en do majeur K. 545 : Allegro

Fazil Say, piano

WARNER

Erich Wolfgang Korngold

La Ville Morte : Glück, das mir verblieb (Acte I)

René Kollo, ténor

Carol Neblett, soprano

Orchestre de la Radio de Munich

Direction, Erich Leinsdorf

SONY

Arnold Schoenberg

Moses und Aron : Einziger, ewiger, allgegenwärtiger (Acte I)

Orchestre symphonique de la BBC

BBC Singers

Günther Reich, baryton

Direction, Pierre Boulez

SONY

Gaetano Donizetti

L'elisir d'amore : Una furtiva lagrima

Vittorio Grigolo, ténor

Orchestre du Teatro Regio de Parme

Direction, Pier Giorgio Morandi

SONY

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila : Printemps qui commence (Acte I)

Anita Rachvelishvili, mezzo-soprano

Orchestre symphonique national de la RAI

Direction, Giacomo Sagripanti

SONY

Giacomo Puccini

Tosca : E lucevan le Stelle (Acte III)

Marcelo Alvarez, tenor

Orchestre de l’Opéra de Paris

Direction, Daniel Oren

Enregistré le 16 octobre 2014 à l'Opéra de Paris

Claude Balbastre

Pièces de clavecin Livre I : 7.Courteille

Christophe Rousset, clavecin

APARTE

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro : Canzonetta sull'aria (Acte III)

Heidi Grant Murphy, soprano

Christiane Oelze, soprano

Orchestre de l’Opéra de Paris

Direction, Sylvain Cambreling

Enregistré le 30 mars 2006 à l'Opéra de Paris

Nikolai Rimski Korsakov

La Fille de neige : « a-oo » (Prologue)

Aida Garifullina, soprano

Orchestre de l’Opéra de Paris

Direction, Mikhail Tatarnikov

Enregistré le 22 avril 2017 à l'Opéra de Paris

Christoph Willibald Gluck

Iphigénie en Tauride

Susan Graham, mezzo-soprano

Philippe Rouillon, baryton

Thomas Hampson, baryton

Orchestre de l'Opéra de Vienne

Direction, Ivor Bolton

ORFEO

Richard Wagner

Le Crépuscule des dieux : Zurück vom Ring (Acte III)

Orchestre du festival de Bayreuth

Direction, Pierre Boulez

PHILIPS

Walter Braunfels

Les Oiseaux

Matthias Goerne, baryton

Wolfgang Holzmair, bayron

Michael Kraus, barytonDeutsches Symphonie-Orchester Berlin

Direction, Lothar Zagrosek

DECCA