La reprise de la Bastille (15/16)

Avec ses longueurs, ses superficies et ses volumes tous vertigineux, l’Opéra Bastille est devenu la quatorzième salle de l’Opéra de Paris depuis sa création sous Louis XIV.

Avec 45 mètres de hauteur, 30 mètres de large sur 25 mètres de profondeur, la scène de la Bastille est de proportion relativement classique. Or, elle n’est que le centre d’un gigantesque dispositif de 10 000 m2 de surface, réparti sur deux niveaux: l’un au premier étage, l’autre au sixième dessous. Tout cela constitue 55 % du volume total du bâtiment.

Pourtant il a fallu du temps pour apprivoiser ce plateau. En effet si l’Opéra Bastille donne sa première production d’opéra en 1990 avec les Troyens de Berlioz, c’est à partir de 1995 que les lieux sont véritablement habités. Sous l’impulsion de son directeur Hugues Gall, le vaisseau trouve son rythme de croisière et peut enfin proposer un répertoire riche, varié à la hauteur de ses capacités techniques et des effectifs requis.

, © Hubert Verneret

L’Opéra Bastille est l’un des grands projets culturels né dans la foulée de l’élection de François Mitterand en 1981. Le but étant d'offrir à Paris et à la France un opéra populaire ! Une salle moderne de 2700 places, jouissant, où que l'on soit assis, d'une excellente visibilité, et surtout, des prix imbattables.

, © Patrick Tourneboeuf Tendance Floue-Opera

Programmation musicale

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila : Arrêtez, ô mes frères (Acte I)

Placido Domingo, ténor

Choeur et Orchestre de l'Opéra de Paris

Enregistré lors du Gala d'inauguration de l'Opéra Bastille le 13 juillet 1989 "La nuit d'avant le jour"

Giacomo Meyerbeer

Dinorah, ou le Pardon de Ploërmel : Ombre légère qui suis mes pas (Acte II)

June Anderson, soprano

Orchestre de l'Opéra de Paris

Enregistré lors du Gala d'inauguration de l'Opéra Bastille le 13 juillet 1989 "La nuit d'avant le jour"

Jules Massenet

Thaïs : Voici la terrible cité (Acte I)

Alain Fondary, baryton

Orchestre de l'Opéra de Paris

Enregistré lors du Gala d'inauguration de l'Opéra Bastille le 13 juillet 1989 "La nuit d'avant le jour"

Jules Massenet

Werther : Pourquoi me réveiller (Acte III)

Alfredo Kraus, ténor

Orchestre de l'Opéra de Paris

Enregistré lors du Gala d'inauguration de l'Opéra Bastille le 13 juillet 1989 "La nuit d'avant le jour"

Christoph Willibald Gluck

Alceste : Divinités du Styx (Acte I)

Shirley Verrett, mezzo-soprano

Orchestre de l'Opéra de Paris

Enregistré lors du Gala d'inauguration de l'Opéra Bastille le 13 juillet 1989 "La nuit d'avant le jour"

Jules Massenet

Hérodiade : Vision fugitive et toujours poursuivie (Acte II)

Jean-Philippe Lafont, baryton-basse

Orchestre de l'Opéra de Paris

Enregistré lors du Gala d'inauguration de l'Opéra Bastille le 13 juillet 1989 "La nuit d'avant le jour"