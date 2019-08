"Moi Delphine, j'y arriverai ! Je serai petit rat de l'Opéra" (14/16)

En 1713, Louis XIV crée le « Conservatoire de danse », réservé aux danseurs de l’Académie royale de Musique. C’est en 1780 qu’une école est entièrement destinée aux enfants et à l’apprentissage de la danse.

Aujourd'hui, cette école d’élite installée à Nanterre est dirigée par Elisabeth Platel. Entourée de nombreux professeurs, ils offrent aux petits rats, un enseignement quotidien intense. Les élèves subissent des examens et concours chaque année afin que la direction puisse décider de leur entrée en classe supérieure. Les danseurs devront suivre cette formation rigoureuse et nécessitant un travail acharné durant 6 années d’études.

En plus des cours de danse classique, les enfants suivent des cours de contemporain, de jazz, de folklore et baroque. Egalement, des cours complémentaires de musique, de mime, de comédie, d’histoire de la danse ou encore d’anatomie et de préparation physique sont donnés.

A la suite de ces différents cours, les élèves sélectionnés peuvent passer un examen leur permettant de rentrer dans le Corps de Ballet de l’Opéra de Paris.

, © Agathe Poupeney

, © Getty / Jean-Erick PASQUIER/Gamma-Rapho

Illustrations

Extrait de la série "Graines d'étoiles" chez Arte Editions.

Extrait du film "L'âge heureux, d'après le livre d'Odette Joyeux" réalisé par Philippe Agostini, 1966.

Programmation musicale

Hector Berlioz

Les Troyens : Marche

Orchestre symphonique de Détroit

Direction, Paul Paray

MERCURY

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento n°15 K. 287 : Adagio

Camerata Academica des Mozarteums Salzburg

Direction, Sandor Vegh

CAPRICCIO

Holger Simon Paulli

Le Conservatoire ou La petite annonce matrimoniale : Moderato

Orchestre Symphonique d'Aalborg

Direction, Peter Ernst Lassen

DANACORD

André Messager

Les deux pigeons : Danse des deux pigeons (Acte I)

Orchestre symphonique de Bournemouth

Direction, John Lanchbery

EMI CLASSICS

Henri Sauguet

Les Forains : Entrée des Forains

Orchestre symphonique d'Etat d'Estonie

Direction, Neeme Jarvi

CHANDOS

Daniel-François-Esprit Auber

Grand Pas classique

London symphony Orchestra

Direction, Richard Bonynge

DECCA

Hershy Kay

Western Symphony - Thomson: Filling Station

New York City Ballet Orchestra

Direction, Léon Barzin

BNF COLLECTION