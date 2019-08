En présence de l'Ange : l'aventure de Saint François d'Assise de Messiaen (13/16)

Alors que l'Opéra de Paris n’a plus créé de nouvel opéra depuis plusieurs décennies, à son arrivée en 1973, Rolf Liebermann décide de remédier à cela. Grâce à l’appui du président Pompidou, il demande au plus grand compositeur français vivant d’écrire son premier opéra. Olivier Messiaen écrit musique et livret, sans oublier les moindres détails de la mise en scène.

En écoutant Saint François d’Assise, c'est sa démesure, sa sensualité et sa débauche de couleurs que l'on remarque aussitôt. C'est un réel OVNI qui débarque sur la scène de l'Opéra : une musique torrentielle, qui balaie tout sur son passage et ne vous laisse plus la place pour la réflexion. Au total, ce seront 9 personnages, dont 7 moines, la voix d’un Ange, 150 choristes et 120 musiciens qui prendront place... Sans oublier les 2000 pages de partition pour 4 heures de musique !

Ces « scènes franciscaines en trois actes et 8 tableaux » sont créées le 28 novembre 1983 au Palais Garnier alors que Rolf Liebermann n'est plus à la tête de l'Opéra de Paris...

Programmation musicale

Traditionnel

Puer natus est

La Maîtrise de Notre-Dame

Direction, Jehan Revert

SOLSTICE

Olivier Messiaen

Saint François d'Assise : L'Ange se prépare à jouer de la viole (Acte II Tableau 5 : L'Ange musicien)

Hallé Orchestra

Direction, Kent Nagano

DGG

Hildegarde von Bingen

O viridissima virga

Sequentia

Direction, Barbara Thornton

HARMONIA MUNDI

Olivier Messiaen

Turangalîlâ-Symphonie : Chant d'amour II

Orchestre de l'Opéra Bastille

Direction, Myung-Whun Chung

DGG

Olivier Messiaen

Vingt regards sur l'Enfant Jésus : 15. Le baiser de l'Enfant-Jésus

Jean Rodolphe Kars, piano

PIANO CLASSICS

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 74 : Wer mich liebet der wird mein Wort halten : Komm komm mein Herze steht dir offen (Air de mezzo-soprano)

Magdalena Kozena, mezzo-soprano

Musica Florea

Direction, Marek Stryncl

ARCHIV PRODUKTION

Olivier Messiaen

O sacrum convivium

Ensemble vocal national Danois

Direction, Marcus Creed

OUR RECORDINGS

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 106 : Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit : Sonatina

The English Baroque Soloists

Direction, John Eliot Gardiner

SDG

Olivier Messiaen

Poèmes pour mi (intégrale) : paysage

Françoise Pollet, soprano

Orchestre de Cleveland

Direction, Pierre Boulez

DGG