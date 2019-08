Entre ici, Marc Chagall (11/16)

André Malraux décide de passer commande en 1960 auprès de son ami Marc Chagall. Le Ministre des Affaires culturelles propose au peintre de recouvrir l'ancien plafond de l'Opéra Garnier qu'il trouve alors trop terne. Le peintre achève ce travail en un an avec l'aide de trois assistants.

Une symphonie de couleurs éblouissante qui non seulement est une merveille, mais aussi le plus bel hommage à la musique, à la danse et à la France. Un chef-d’œuvre pictural !

, © Getty / Keystone-France\Gamma-Rapho

Illustrations

Interview de Marc Chagall, extrait de "Radioscopie de Jacques Chancel du 25 mai 1971", label INA/ Radio France - Frémeaux & Associés.

Interview d'André Malraux, extrait INA lors de l'inauguration du plafond de Marc Chagall le 24 septembre 1964.

Programmation musicale

Georges Bizet

Nocturne n°1 en fa Maj

Jean-Marc Luisada, piano

RCA 88697 160282

Hector Berlioz

Roméo et Juliette : Premiers transports

Jessye Norman, soprano

Orchestre de Philadelphie

Direction, Riccardo Muti

EMI 7692562

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte Enchantée : Marche des Prêtres (Acte II) O Isis und Osiris (Acte II) Air de Sarastro et Choeur (Acte II)

Kurt Moll, basse

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction, Georg Solti

DECCA 433210-2

Igor Stravinsky

L'Oiseau de Feu : Introduction; Le Jardin enchanté de Kastchei

Orchestre philharmonique de New York

Direction, Pierre Boulez

CBS MK 42396

Modeste Moussorgski

La Khovanchtchina : Postav Sily potajnye (Acte II)

Alexei Steblianko, ténor

Olga Borodina, mezzo-soprano

Orchestre du Théâtre Kirov

Direction, Valery Gergiev

PHILIPS 442775-2

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande : Il fait sombre dans les jardins (Acte I Sc 3)

Maria Ewing, soprano

François Le Roux, baryton

Christa Ludwig, mezzo-soprano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 435344-2