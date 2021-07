Youn Sun Nah est à l'affiche de l'édition 2021 du Festival Jazz In Marciac

A l'occasion de l'édition 2021 du Festival Jazz in Marciac, la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah se produira en duo avec le guitariste suédois Ulf Wakenius. Ensemble ils présenteront quelques uns des succès qui ont marqué une longue collaboration débutée en 2007.

Youn Sun Nah a toujours baigné dans la musique, ses deux parents étant musiciens : sa mère était chanteuse et comédienne, son père chef d’orchestre. Elle a commencé en Corée sa carrière de chanteuse assez tôt, à l’âge de 23 ans. Après une formation classique dans son pays, elle s’intéresse au jazz et s’installe à Paris en 1995, et étudie au conservatoire de jazz le CIM, à l’Institut National de Musique de Beauvais et au Conservatoire Nadia et Lili Boulanger. De scènes de clubs parisiens en festivals de jazz, elle commence une carrière française, jusqu’à se placer dans les meilleures ventes de disques jazz. Elle se distingue par sa voix qu’elle utilise comme un instrument de musique, ses albums qui mêlent compositions et reprises, et le caractère exotique de ses choix, car elle chante aussi bien en coréen qu’en portugais, en espagnol ou en hébreu.

Aujourd’hui, Youn Sun Nah est demandée partout : en Corée, en Italie, en Turquie, en Israël, en Equateur, en Finlande, mais c’est en France qu’elle donne le plus de concerts : on peut ainsi la voir aussi bien au festival Jazz in Marciac qu’à la Maison de la Musique de Nanterre, au D’Jazz Nevers festival, à la Scène nationale de Narbonne ou au Théâtre du Châtelet.. Elle a été distinguée en Corée par le prix du Jeune artiste de l’année en 2005, remis par le ministre de la culture coréen, ainsi que par le prix du Meilleur Disque Jazz et Crossover de l’année en 2009 pour son album « Voyage », lors des Korean Music Awards. En France, elle a remporté des prix lors de plusieurs concours, et elle a été faite Chevalier des Arts et des Lettres en 2009.

