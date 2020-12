Yo-Yo Ma : "On est en train de créer de l'espoir et des moyens pratiques pour retrouver notre humanité"

Inspiré de ses vidéos #SongsOfComfort durant le premier confinement de mars, le violoncelliste Yo-Yo Ma revient le 11 décembre accompagné de la pianiste Kathryn Stott, pour un nouveau disque intitulé « Songs of Comfort and Hope », véritable message de paix et de bienveillance.

Ce nouveau disque "Songs of Comfort and Hope" s’inspire d’une série de performances données par Yo-Yo Ma en direct sur les réseaux sociaux dès le début du confinement aux Etats-Unis, intitulée « #SongsOfComfort ».

Yo-Yo Ma, accompagné au piano par Kathryn Stott, nous offrent un peu de réconfort face à l’isolement et l'anxiété, grâce à ce disque. Avec ses 21 pièces nouvellement enregistrées, l’album propose aussi bien de nouveaux arrangements de chansons traditionnelles que des reprises pop, des standards de jazz ou bien des piliers du répertoire classique occidental. « Les chansons sont des capsules témoin de nos émotions, elle peuvent contenir des rêves perdus ou désirs oubliés, des sentiments d’optimisme et d’unité », écrivent Yo-Yo Ma et Kathryn Stott à propos du disque.

On retrouve dans ce programme la chanson « Shenandoah » de Caroline Shaw, récompensée d’un prix Pulitzer ; la « Fantasia on Waltzing Matilda » du compositeur australien Harry Sdraulig, l’arrangement par le pianiste Stephen Hough de « Scarborough Fair », ou bien deux trésors du Songbook, imaginés par l’icône Jorge Callendrelli’s : « We’ll Meet Again » de Ross Parker et Hughie Charles, et « Gracias a la Vida » de Violeta Parra. La longue collaboration de Yo-Yo Ma et Kathryn Stott a démarré en 1985, et a donné naissance à de nombreux enregistrements dont « Soul of the Tango » et « Obrigado Brazil », tous les deux couronnés du Grammy Award pour « Meilleur album Classique Crossover ».

Avec Songs of Comfort and Hope, ils offrent au public de nouvelles voies vers de précieux souvenirs musicaux et quelques notes d’espoir d’un meilleur futur. Selon le violoncelliste, suite à cette crise sanitaire : "On a une chance de recommencement ! Par contre ça ne peut pas se faire tout d'un coup. Ça va prendre des dizaines années et même plus".

Un disque engagé

Au moment où cette année 2020 touche à sa fin, Yo-Yo Ma nous confie que les premières chansons de son disque ont été dédiées au mouvement black lives matter, ainsi qu'à Paul Robeson, chanteur et militant des droits civiques afro-américains.

Par la suite, il délivrera un message appelant à la paix et la bienveillance, en cette journée internationale des droits de l'Homme : "A cette époque-là, où nous sommes, il nous manque de l'espoir et de l'empathie. On a tellement d'experts, mais dans tout cela, quelque fois, on perd notre humanité."