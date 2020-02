Yann Queffélec est l'invité du jour

A l'occasion d'un concert-spectacle donné le 23 février prochain à la Scala Paris, nous recevons ce matin l'écrivain Yann Queffélec. Ses mots y seront accompagnés par le piano de sa soeur, Anne Queffélec.

Yann Queffélec

Fils de l'écrivain breton Henri Queffélec, Yann Queffélec est aussi le frère de la pianiste Anne Queffélec, et a été l'époux de la pianiste Brigitte Engerer. Après plusieurs années consacrées à la navigation, il se lance dans l'écriture à l'âge de 32 ans et publie une biographie de Béla Bartók. Son roman "Les Noces barbares" reçoit le prix Goncourt quatre ans plus tard. Yann Queffélec est également l'auteur de poèmes et de textes de chansons.

Sur son spectacle à la Scala

Dimanche 23 février 2020

Programme :

Claude Debussy (1862-1918) : Reflets dans l’eau ; Ondine ;La Cathédrale engloutie

Charles Koechlin (1867-1950) : Le Chant des pêcheurs (Paysages et Marines, op. 63)

Maurice Ravel (1875-1937) : Une barque sur l’océan (Miroirs)

Claude Debussy (1862-1918) : Clair de Lune

Reynaldo Hahn (1874-1947) : Hivernale

Franz Liszt (1811-1886) : Légende de Saint-François-de-Paule marchant sur les flots