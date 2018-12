« Je suis tombé amoureux de l'opéra», Cyril Teste met en scène Hamlet d'Ambroise Thomas à l'Opéra-Comique

Aujourd'hui 19 décembre, Saskia de Ville reçoit Cyril Teste, metteur en scène de "Hamlet" d’Ambroise Thomas à l’affiche à l’Opéra-Comique jusqu’au 29 décembre. Il se frotte pour la première fois à l’opéra et nous parle de sa conception de la mise en scène opératique : un « contour de la musique » selon lui.

La musique nous permet de produire de l’image mais il faut qu’on reste incomplet dans notre travail. Ce qui serait peut être dommageable c’est de vouloir être plus intelligent que la musique.

, © Opéra Comique

Programmation musicale de l'invité

« L’idée est d’accompagner la musique. Donc en réalité ce n’est pas le même temps que le théâtre mais les même questionnements demeurent. Et là l’idée n’est pas d’être plus intelligent que la musique mais d’être son contour, la porter et prendre le temps de mettre en marche l’oreille. Dans notre travail avec MXM on travaille l’image à l’oreille et non pas à l’œil. Est-ce qu’une image nous parle ? C’est plus important que : « est-ce que l’image nous plait ? » Dans l’opéra c’est tout à fait l’endroit pour s'exercer à ça et pour trouver une réponse. » Cyril Teste

Représentations

HAMLET Opéra d’Ambroise Thomas à l’Opéra Comique de Paris jusqu’au 29 décembre (diffusion sur France Musique le dimanche 6 janvier à 20h)

