Xavier Phillips est l'invité de Musique Matin

L'invité

Xavier Phillips est né à Paris en 1971.

À quinze ans, il entre au CNSM de Paris dans la classe de Philippe Muller et obtient un Premier Prix en 1989. Il remporte plusieurs prix internationaux (Deuxième Prix et Prix Spécial des Jeunesses musicales de Belgrade, Prix Spécial au Concours Tchaïkovski de Moscou, Troisième Prix et Prix Spécial au Concours Rostropovitch à Paris, Premier Prix à l’unanimité au 1er Concours d’Helsinki). Sa rencontre avec Mstislav Rostropovitch – l’ayant particulièrement remarqué lors de son concours – est déterminante et marque le début d’une longue collaboration au cours de laquelle Xavier Phillips se perfectionne auprès du maître. En 2015/16/17 Xavier Phillips se produit avec l’Orchestre de Paris/Paavo Järvi dans le Concerto de Lalo, il est le soliste du 1er Concerto de Chostakovitch avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France et Ludovic Morlot ainsi qu’avec l’orchestre Les Dissonances, de « Tout un monde lointain » de Dutilleux avec l’Orchestre National de Lorraine. Il est l’invité du Seattle Symphony Orchestra, de l’Orchestre de Chambre de Lausanne et de l’Orchestre de la Suisse Romande au Victoria Hall de Genève, de l’Orchestre Symphonique du Québec sous la direction de Jean-Marie Zeitouni ainsi que du BBC Wales Orchestra et de l’Orchestre de la Radio de Sarrebruck.

Il joue à plusieurs reprises l’intégrale de la musique pour violoncelle et piano de Beethoven au concert avec le pianiste François-Frédéric Guy, notamment au Festival de violoncelle de Kings Place de Londres, au Printemps des Arts de Monte Carlo, au Festival Berlioz de la Côte Saint-André, ainsi qu’à l’Arsenal de Metz. Cette intégrale Beethoven fait l’objet de sa dernière parution discographique en musique de chambre (Aparté/Evidence) et reçoit des critiques dithyrambiques des plus prestigieux magazines internationaux parmi lesquels Gramophone « Editors Choice », The Strad « Recommends ». Cet enregistrement est par ailleurs inclus par le magazine Gramophone parmi leur sélection des « 50 plus beaux enregistrement Beethoven de la discographie ». Xavier Phillips est présent en trio avec François-Frédéric Guy et Tedi Papavrami en 2017 au Théâtre des Champs Elysées ainsi qu’à la Philharmonie de Paris. Ses derniers disques avec orchestre sont consacrés au 1er Concerto de Chostakovitch avec Les Dissonances, et au Concerto pour violoncelle « Tout un monde lointain » d'Henri Dutilleux avec le Seattle Symphony Orchestra sous la direction de Ludovic Morlot. L’enregistrement est nommé trois fois aux Grammy Awards 2015, auxquels Xavier Phillips est lui, nommé en tant que « Best Instrumental Solo ».

Après ses débuts très remarqués avec l’Orchestre de Paris en septembre 2001, Mstislav Rostropovitch l’invite à jouer sous sa direction la Symphonie Concertante de Prokofiev avec le Washington National Symphony Orchestra, le New York Philharmonic.

Ce soir, Xavier Phillips renoue avec cette oeuvre au côté de Marek Janowski et de l'Orchestre National de France.

Concert "Métamorphoses" Jeudi 19 octobre à 20 heures à l'Auditorium de Radio France

Serge Prokofiev - Symphonie concertante pour violoncelle et orchestre

Paul Hindemith - Métamorphoses symphoniques sur des thèmes de Carl Maria von Weber

Richard Strauss - Métamorphoses pour cordes

Xavier Phillips violoncelle

Orchestre national de France

Marek Janowski direction

Concert diffusé en direct sur France Musique.

Programmation musicale de l'invité