William Christie : "Durant la crise, la France n'a pas sauvé beaucoup de musiciens contrairement à l'Espagne"

William Christie dirige les Arts Florissants sur le disque d'airs de cour, 3è volet des "Airs sérieux et à boire" commencés en 2016 chez Harmonia Mundi. L'occasion de parler avec le claveciniste et chef d'orchestre de la préparation du Festival "Dans les Jardins de William Christie" pour l'été 2021.

C'est le 3ème volume des Airs sérieux et à boire par les Arts Florissants qui sortait le mois dernier chez Harmonia Mundi, consacré cette fois aux Airs de Cour. William Christie joue du clavecin et dirige une petite formation de musiciens, composée de Tami Troman (violon), Emmanuel Resche (violon), Simon Heyerick (alto), Myriam Rignol (viole de gambe), Thomas Dunford (théorbe) et des chanteurs Emmanuelle De Negri, Anna Reinhold, Cyril Auvity, Marc Mauillon et Lisandro Abadie. "Je me suis dit il y a une dizaine d'années qu'avec de jeunes talents, on pouvait constituer un ensemble de grands professionnels. Je suis très fier de ce qui se passe avec ces jeunes, nous avons évolué ensemble", souligne William Christie.

Les musiciens interprètent des airs de Claude Le Jeune, Etienne Moulinié et Pierre Guédron, tirés de recueils des XVIè et XVIIè siècles. Airs savants et airs légers se côtoient, dans une grande diversité de styles puisqu'on y entend aussi bien des airs d'inspiration noble ou populaire, en français ou en italien. "Les libertés accordées aux interprètes sont énormes, la musique se complète au moment où les interprètes la jouent", remarque le chef. "Si on arrive à rendre cette musique éloquente, ça peut toucher tout le monde".

Dans les Jardins de William Christie

Les Arts Florissants préparent actuellement la 10è édition du Festival "Dans les Jardins de William Christie", qui aura lieu du 21 au 28 août 2021 à Thiré en Vendée. Cette édition s'ouvrira avec l'opéra Partenope de Haendel, chanté par les lauréats de l'Académie du Jardin des Voix, sous la direction de William Christie et Paul Agnew. Le chef d'orchestre, passionné de jardins, a créé en 2012 ce Festival où les auditeurs peuvent écouter de la musique baroque en déambulant dans les jardins de la demeure de William Christie. Les jardins peuvent se visiter du mercredi au dimanche, à partir du 4 juin.

Les Arts Florissants retrouveront le public à la Philharmonie de Paris le 31 mai et le 1er juin pour deux concerts consacrés à Jean-Sébastien Bach, avec le Magnificat BWV 243, l'Oratorio de l'Ascension BWV 11 et la Suite pour orchestre n°3 BWV 1068. Le concert sera retransmis sur les ondes de France Musique le 22 juin 2021 à 20h.