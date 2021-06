"When do we dance ?", le nouveau disque de la pianiste Lise de la Salle

La pianiste Lise de la Salle sort un nouveau disque autour de la danse et du voyage, "When do we dance ?", sur le label Naïve, dont la programmation musicale s'étend sur un siècle et sur quasiment tous les continents. Elle présentera ce disque le 11 juin lors d'un concert à La Scala de Paris.

Quatre ans après son album Bach Unlimited, la pianiste Lise de la Salle sort le 4 juin 2021 son nouveau disque When do we dance ? sur le label Naïve. Enregistré en août 2020, le programme de ce disque est une invitation à la danse et au voyage, jusqu'en Argentine, aux Etats-Unis, en Espagne, en France, en Hongrie ou en Russie... "J'ai eu la chance d'aller dans tous ces pays, de m'en imprégner", raconte Lise de la Salle, "c'est vrai que pour ce disque c'était très agréable de me remémorer les souvenirs, les ambiances, les parfums...". Pour ce programme, la pianiste a choisi des pièces composées entre les années 1850 et 1950 : "c'est un moment où on sort d'une période de classicisme, il y a un affranchissement des règles, on sent une liberté, un mouvement, une explosion, un foisonnement artistique". Enregistré à Berlin entre les deux confinements, en août 2020, le programme de ce disque a pris un sens tout particulier après le début de la crise sanitaire : "Je devais enregistrer en mars 2020, mais ça a été annulé, et repoussé en août" explique-t-elle. "Cet enregistrement, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était jubilatoire !"

Avec des pièces de Gershwin, Art Tatum et Thomas Fats Waller, la pianiste explore pour la première fois le répertoire jazz : "Pour ces pièces, il y avait quelque chose de différent à trouver, le placement rythmique en jazz n'est pas le même qu'en classique, la position de la main est différente... J'ai beaucoup hésité mais j'ai eu la chance d'avoir des spécialistes du jazz autour de moi, ils m'ont confortée dans l'idée qu'il y avait une légitimité à jouer ça, une vraie histoire à raconter, et j'ai plongé avec bonheur là-dedans puisque moi-même je suis fan de jazz !"

Précoce, Lise de la Salle donne son premier concert à l'âge de 9 ans, à Radio France. Elle travaille avec Pascal Nemirovski de 1998 à 2006. Elle suit également les conseils de Geneviève Joy-Dutilleux et devient très tôt soliste de niveau international. Un premier disque consacré à Ravel et Rachmaninov, unanimement salué par la critique, a marqué en 2002 le début de sa collaboration avec le label Naïve Classique.

Lise de la Salle présentera le programme du nouveau disque When do we dance ? lors d'un concert à La Scala de Paris le 11 juin 2021, en partenariat avec France Musique. Elle jouera également au Festival de La Roque d'Anthéron le 28 juillet 2021.