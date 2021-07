Vladimir Cosma dirige ses meilleures bandes-originales au Festival 1001 Notes en Limousin

Vladimir Cosma dirige ses meilleures bandes-originales à la tête d'un orchestre et d'une myriade de solistes au Festival 1001 Notes en Limousin le samedi 24 juillet.

Vladimir Cosma dirigera ses meilleures bandes originales au Festival 1001 notes le samedi 24 juillet, avec Irina Baiant, Lucienne Renaudin Vary et Vincent Beer Demander notamment, dans ses plus grands succès : Le Concerto de Berlin, Rabbi Jacob, le Grand Blond, le Château de Mère, l’As des As, la Boum, le Grand Blond…

Auteur de près de deux cents compositions, tant pour le cinéma, le théâtre, le dessin animé que pour l’opéra ou la musique de chambre, Vladimir Cosma marque sans conteste l’histoire du cinéma français de la deuxième moitié du XXème siècle.