Paul Meyer et Michel Portal, invités de la Matinale du 17 février 2017

Programmation musicale des invités :

♫ Francis Poulenc

Sonate pour deux clarinettes : III. Vif

Michel Portal, Paul Meyer

RCA

♫ Duke Ellington

Silk Lace

EPM

♫ Darius Milhaud

Scaramouche op.165 : Vif

Paul Meyer, Orchestre Philharmonique de Liège, Fabrice Moretti

SONY CLASSICAL

♫ Carl Philipp Emmanuel Bach

Duo pour deux clarinettes en ut majeur W 142 : II. Allegro

Interprètes : Michel Portal, Paul Meyer

EMI CLASSICS

♫ Billie Holiday

I’m A Fool To Want You

CBS

♫ Michel Portal

Burundi : Calime

Michel Portal, Stephen Kent, Mino Cinelu

PAO RECORDS