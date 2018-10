Violaine Cochard est l'invitée du jour

Plucked'n Dance - avec Edouard Ferlet (sortie le 12 octobre chez Alpha Classics)

"Voyage à travers les pays, les époques et les styles sur le thème de la danse. Des thèmes et des mélodies empruntées à des compositeurs espagnols, turcs, russes, italiens, anglais, hongrois, français, inspirés par la musique et la danse populaires. Édouard Ferlet est parti de ces musiques pour composer de nouvelles pièces, arrangées pour clavecin et piano. Il n’y a pas de citation mais un fil qui se tisse entre ces mélodies connues et un nouveau vocabulaire musical."

Duphly (sortie le 28 septembre chez La Musica)

"J’ai élaboré ce programme à partir de neuf pièces de Jacques Duphly, parmi mes préférées. Pourquoi Duphly ? Il y a d’abord la séduction de ses mélodies, patente dès l’Allemande qui ouvre son Premier Livre. Il y a aussi ces pièces, comme les Grâces, d’une infinie beauté, le Rondeau en ré mineur, empreinte d’une douce mélancolie, ou encore La Boucon aux élans presque romantiques. À côté de cette tendresse, Duphly peut également déployer une puissance délirante, par exemple dans Médée. Cette sélection fait le portrait d’un compositeur héritier d’une manière française de toucher le clavecin, de Couperin, de Rameau. C’est pourquoi on n’y trouvera pas de pièces du Deuxième Livre d’un style plus italianisant, ni du Quatrième Livre, plus galant, préfigurant le piano-forte."

Programmation musicale

Erik SATIE / Edouard FERLET

Danse de profil

Violaine Cochard, Edouard Ferlet

ALPHA

Jacques DUPHLY

Courante en ré mineur

Violaine Cochard

LA MUSICA

Jacques DUPHLY

Le bal éthylic - pour piano et clavecin

Violaine Cochard, Edouard Ferlet

ALPHA

Prochains Concerts

27 octobre : "Tafelmusik de Telemann" à l'Abbaye de Fontevraud avec l'ensemble Amarilis.

9 Novembre : “Plucked'n Dance” avec Edouard Ferlet au Café De La Danse Paris (75)

20 novembre : “ Méchatmorphose” à l'Opéra Grand Avignonavec l'ensemble Amarilis

11 Décembre 2018 : “Plucked'n Dance” avec Edouard Ferlet à l'Arsenal de Metz (57)