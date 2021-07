Vincent Dumestre présente la 1ère édition du Festival "A ciel ouvert" en Normandie

Alors que paraît le disque "Cadmus et Hermione" de Lully, enregistré en 2019 par le Poème Harmonique, Vincent Dumestre nous parle de la 1ère édition du Festival "A ciel ouvert", qui propose des concerts dans les jardins du Château du Champ de Bataille en Normandie, du 6 au 11 juillet.

Après une première version de Cadmus et Hermione donnée à l'Opéra-Comique puis enregistrée en 2008, Vincent Dumestre et le Poème Harmonique enregistrent une nouvelle fois la tragédie lyrique de Lully à la Chapelle Royale de Versailles, avec Thomas Dolié et Adèle Charvet dans les rôles-titre, ainsi que l'ensemble Aedes sous la direction de Mathieu Romano. Le disque paraît en mai 2021 sous le label Château de Versailles Spectacles et est déjà vivement salué par la critique.

Du 6 au 11 juillet aura lieu également la 1ère édition du Festival "A ciel ouvert" dans les jardins du domaine du Champ de Bataille en Normandie. Vincent Dumestre inaugure cette année un festival de musique baroque autour du thème "La revanche de Mazarin". Le chef du Poème Harmonique a ainsi voulu proposer, dans le contexte de fermeture des salles et des restrictions sanitaires, une approche différente du concert et de l'espace scénique. Des concerts courts auront ainsi lieu simultanément à différents endroits des jardins, et au terme du parcours le public pourra assister à un grand concert final. Le festival réunira de nombreuses voix lyriques, comme Claire Lefiliâtre, Isabelle Druet ou encore Cyril Auvity, mais aussi le claveciniste Justin Taylor ou la harpiste Sara Agueda.