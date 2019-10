Vincent Dumestre est l'invité du jour

Le Poème Harmonique fête ses vingt ans

C'était important de fêter nos 20 ans, car 20 ans c'est une génération entière. Cet anniversaire permet de prendre du recul sur notre travail et de voir notre évolution. Vincent Dumestre

Voilà vingt ans que le Poème Harmonique explore les nouveaux chemins du XVIIe siècle, de l'Italie à l'Angleterre, en passant par Versailles et son faste. Et malgré de nombreux disques mettant en valeur des compositeurs ou répertoires méconnus, le succès a toujours été au rendez-vous ; résultat d'un travail d'expertise musicologique, et, bien sûr, d'une grande exigence musicale. Même chose du côté des productions scéniques : on se souvient encore d'un Bourgeois Gentilhomme ayant fait date au début des années 2000, éclairé à la bougie et adoptant gestuelle et diction baroques. Vingt ans, c'est donc l'occasion de se replonger dans une discographie très riche, avant de découvrir les nouvelles sorties de l'ensemble.

Ma bonne fée, c'est France Musique ! Vincent Dumestre

Sorties CD et DVD

Anamorfosi

Avec Anamorfosi, c'est l'Italie baroque, ses affeti et ses tourments qui est mise à l'honneur autour de quelques compositeurs emblématiques, plus ou moins bien connus : Monteverdi, Rossi et Allegri, mais aussi Marazzoli, Mazzocchi et Abbatini.

Airs de cour

L'air de cour, c'est l'une des formes les plus typiques du Grand Siècle, souvent considérée comme mineure. Dans ce livre-disque, Vincent Dumestre a choisi de célébrer ces airs, avec une sélection d'extraits de disques du Poème Harmonique. A la musique s'adjoint un texte de Thomas Leconte et un éclairage historique enrichi d'images par Alexandre Maral.

Phaéton

A nouveau, une collaboration Lully-Quinault est portée à la scène par le duo Vincent Dumestre-Benjamin Lazar : il s'agit cette fois de Phaéton, tragédie lyrique qui plut beaucoup à Louis XIV lors de sa création. Représentée la première fois par le Poème Harmonique en Russie, la production est désormais disponible en DVD.

