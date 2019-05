Vincent Dumestre est l'invité du jour

, © Musique Baroque du Jura 2019

Un événement France Musique

Le Poème Harmonique et Vincent Dumestre

8 juin en l' Abbaye Saint-Pierre de Baume-Les-Messieurs

14 juin au Théâtre de Lons-le-Saunier

Depuis 1998, le Poème Harmonique fédère autour de son fondateur Vincent Dumestre des musiciens passionnés dévoués à l’interprétation des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles.

Son champ d’action ? Les pages connues ou méconnues rythmant vie quotidienne et cérémonies à Versailles (Lalande, Lully, Couperin, Charpentier…), l’Italie baroque de Monteverdi à Pergolèse, ou encore l’Angleterre de Purcell et Clarke.

Prochains concerts

30 juin en l' Abbaye de Saint-Michel en Thiérache

17 juillet au Théâtre de Lisieux dans le cadre des Promenades Musicales du Pays d'Auge

28 juillet en l'Église de Valloire dans le cadre du festival Valloire Baroque

Programmation musicale

ANONYME

En passant par la Lorraine

Claire Lefilliâtre, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre

ALPHA

Claudio MONTEVERDI

Hor che’l ciel e la terra

Claire Lefilliâtre, Isabelle Druet, Jean-François Lombard, Jan Van Elsacker, Marc Mauillon, Benoît Arnould, Poème Harmonique, Vincent Dumestre

ALPHA

Michel-Richard DELALANDE

Te Deum : In te, domine, speravi

Ensemble Aedes, Poème Harmonique, Vincent Dumestre

ALPHA