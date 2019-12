Victor-Julien Laferrière est l'invité du jour

Sortie CD : Rachmaninov, Chostakovitch et Denisov

Sorti le 27 septembre dernier, ce disque est un grand cru de musique russe : Victor-Julien Laferrière et Jonas Vitaud y interprètent des sonates pour violoncelle et piano de Rachmaninov et Chostakovitch, ainsi que des Variations sur un thème de Schubert de Denisov.

Prochains concerts