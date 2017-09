Vassilena Serafimova est en concert ce 24 septembre 2017 dans le cadre du 29ème festival de Laon

L'invitée :

Vessilena Serafimova est née le 9 septembre 1985, à Pleven, en Bulgarie. Elle apprend les percussions et le marimba dès son plus jeune âge dans la classe de percussion de son père en Bulgarie puis se forme au CNSMD de Paris ainsi qu'à la Juilliard School de New York. Vassilena se produit en tant que soliste et chambriste dans de nombreux festivals : Les Flâneries Musicales de Reims, Classique au Vert (France), Middelheim Jazz Festival (Belgique), REpercusionES (Costa Rica), Focus! 2011 Festival (Etats-Unis), and TransART (Bulgaria)) et a des enregistrements pour Radio France, Bayerischer Rundfunk, Bulgarian. Directrice artistique du Festival International de Marimba et Percussions de Bulgarie et de l’ensemble Paris Percussion Group (avec Jean-Baptiste Leclère), elle à cœur de défendre le répertoire de la percussion dans le monde entier.

Prochain rendez-vous du festival :

Vendredi 29 septembre 2017: Le Triple Concerto pour piano, violon, violoncelle et orchestre op.56 de Ludwig van Beethoven et la Symphonie n°40 en Sol mineur K.550 de Wolfgang Amadeus Mozart par l'Orchestre de chambre de Genève et le trio Wanderer.

Samedi 30 septembre 2017 : Le Requiem de Fauré et la Symphonie de Psaumes d'Igor Stravinsky par l'Orchestre philharmonique de Radio France et le Choeur de Radio France sous la direction de Mikko Franck.

Vendredi 6 octobre 2017 : les Danses concertantes d'Igor Stravinsky, Hamelin, concerto pour clarinette et orchestre de Pascal Zavaro et la Symphonie n°41 en Do majeur K.551 de Wolfgang Amadeus Mozart par l'Orchestre de Picardie sous la direction d'Arie Van Beek.

Vendredi 13 octobre 2017 : Création mondiale de Front de l'aube d'Edith Canat de Chizy, l'Adagio pour cordes de Samuel Barber et la Symphonie n°6 en Do majeur D. 589 de Franz Schubert par l'ensemble orchestral de la Cité et l'ensemble vocal du conservatoire du pays de Laon.

Vendredi 20 octobre 2017 : L'ensemble vocal Sequenza 9.3 et le violoncelliste Henri Demarquette.

Programmation musicale de l'invitée