Vassilena Serafimova, des ponts entre musique électronique et musique classique

Vassilena Serafimova a vite lâché le violon pour les percussions, l’instrument de son père et de sa sœur. Dans sa Bulgarie natale, elle aborde la musique par l’école russe et intègre le marimba, jeune instrument du XXème siècle, à sa culture classique. « Musicienne de l’année » en 2009 dans son pays, elle tombe amoureuse de Paris lors d’une tournée française et entre au CNSMDP, complétant sa formation par un cursus à la Juilliard School de New York. Tantôt percussif, tantôt éolien : elle dévoile avec sensibilité toutes les possibilités du marimba, instrument fascinant et encore méconnu. Vassilena Serafimova a été récompensée par de nombreux prix internationaux, dont le 1er prix du plus grand concours international de marimba. Elle est aujourd’hui invitée partout par des orchestres ou des festivals. Un grand sens de l'interprétation, une énergie joyeuse et une immense générosité.

Chloé et Vassilena Serafimova présentent Variations, un projet autour de la musique de Steve Reich mêlant percussions cristallines et bruits sourds des synthétiseurs, pour un résultat méditatif et poétique.

Un concert le samedi 2 décembre 2017 de 18h30 à 00h30 à la Gaîté Lyrique à Paris lors d’une soirée Marathon de plus de 6 heures de musique. Une soirée sous le signe du crossover avec également Carl Craig et Francesco Tristano qui présenteront leur projet VERSUS SYNTHESIZER ENSEMBLE.

Piano et Marimba, le Duo Funambules avec Thomas Enhco

Funambules est le nom que Vassilena Serafimova et Thomas Enhco ont choisi pour leur spectacle, « un duo explosif de virtuoses hors du commun dont les rythmes déchaînés font éclater les frontières entre classique et jazz, avec une intelligence musicale unique ». C’est aussi le titre de leur premier album paru en avril 2017 chez Deutsche Grammophon.

Depuis sept ans, le pianiste Thomas Enhco et la percussionniste Vassilena Serafimova forment un duo hors normes. Ils ont tous deux un parcours à la croisée des genres, entre classique, jazz et influences contemporaines. Ils se déplacent sur une ligne musicale aérienne et énergique qui a des racines bien ancrées dans la tradition. Un duo innovant, audacieux, entre ciel et terre : deux funambules.

Le Duo Funambules sera en concert le lundi 20 novembre 2017 à 20h00 à l'auditorium de Bordeaux.

La programmation musicale de l'invité

♫ TRADITIONNEL

Dilmano dilbero (Variations sur un chant populaire bulgare)

Vassilena Serafimova (marimba), Thomas Enhco (piano)

DGG 2016

♫ Bela BARTOK

Six Danses populaires roumaines (arrangement pour clarinette et marimba)

Vassilena Serafimova (marimba), Rémi Delangle (clarinette)

Emission "Génération Jeunes Interprètes" du 9 septembre 2017

♫ Vassilena SERAFIMOVA

Mare a mare

Vassilena Serafimova (marimba), Thomas Enhco (piano)

DGG 2016

♫ CHLOE

The dawn

LUMIERE NOIRE RECORDS 2017

♫ Steve REICH

Music for 18 musicians : I. Pulses

Ensemble Signal

HARMONIA MUNDI 2015

♫ Dimitar NENOV

Toccata

Viktor Valkov (piano)

GRAND PIANO 2013