Vanessa Wagner, une pianiste engagée dans la cause environnementale

Vanessa Wagner milite pour les droits des animaux à travers des conférences, en prêtant sa voix à L214 ou encore en se présentant pour le parti Animaliste...

Prochain album :

"This is america" à paraitre en mai chez la Dolce Volta avec le pianisite Wilhem Latchoumia (oeuvres de Reich, Adams, Glass, Bernstein, Feldman)

Prochains concerts (sous réserve) :

18 mars : captation Rone and Friends au Châtelet

19, 20, 21: Four Walls avec les Ballets de Lorraine à Barcelone

25 mars : La nuit du Rossignol, concert lecture avec Arthur H. Cité de la Musique

7 avril : Avignon La Mirande

9 avril ou 6 juin : récital à Périgueux au CLAP

13 avril : Concert 2 pianos avec Wilhem Latchoumia, Théâtre de Saint Quentin en Yvelines (programme du disque "This is America" )

15 avril : récital à Saint Denis

30 avril : Festival Pierres Lyriques à Pau

20 mai : avec Wilhem Latchoumia à Coulommiers

29 mai : festival de piano à Giverny

7 juin : avec Wilhem Latchoumia au Théâtre des Bouffes du nord

Festival de Chambord : découvrir la 10ème édition du 3 au 17 juillet 2021.