Vanessa Wagner est l'invitée de Musique Matin

Un disque fait d'ombre et de lumière.

C'est ainsi que Vanessa Wagner présente son nouvel opus discographique où la poésie faite musique par Liszt côtoie le style tintinnabuli d'Arvo Pärt. Les Harmonies poétiques et religieuses de Liszt qu'elle découvre à l'auditorium de Bordeaux en 2016 et Arvo Pärt qu'elle adore. Ces esthétiques et techniques pianistiques forment ainsi un tableau en clair-obscur...

Le cycle lisztien des Harmonies poétiques et religieuses, inspiré de Lamartine, juxtapose les pièces angéliques, les ambiances mystiques et les fresques puissantes, telles Funérailles et Bénédiction de Dieu dans la solitude. Si les Études d’exécution transcendante offrent des défis singuliers à l’instrumentiste, si les Années de pèlerinage s’inspirent des impressions laissées par des voyages, des lectures, des œuvres d’art, les Harmonies poétiques et religieuses sont la part mystique de l’œuvre pianistique de Franz Liszt. Visions lugubres (Pensée des morts) ou célestes (Cantique d’amour), épopée sombrement héroïque (Funérailles), noble déploration (Andante Lagrimoso) : voilà Liszt dans toute sa diversité. En son sein se distingue Bénédiction de Dieu dans la solitude, une des plus grandes pièces de son auteur, fresque d’une haute spiritualité.

La pianiste Vanessa Wagner a choisi d’intercaler 3 pièces du compositeur estonien Arvo Pärt dans les extraits des Harmonies poétiques et religieuses. Elles se caractérisent par une musique épurée, d’inspiration profondément religieuse du chant grégorien et de la polyphonie ancienne.

