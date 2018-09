Vadim Repin est l'invité de Musique Matin

Vadim Repin

Né à Novossibirsk en 1971,Vadim Repin étudie le violon avec Zakhar Bron. A onze ans il obtient le premier prix du Concours Wieniawski, à quatorze ans il fait ses débuts à Tokyo, Munich, Berlin, Helsinki et à quinze ans à New York à Carnegie Hall.

Vadim Repin se produit sur les plus grandes scènes en Europe, aux Etats Unis, en Russie et au Japon ; avec les Orchestres Philharmoniques de Londres, Los Angeles, Saint-Pétersbourg, New York, Radio France, Israël ; les Orchestres Symphoniques de Toronto, Chicago, Moscou, San Francisco, Londres ; l’Orchestre de Paris et le Concertgebouw d’Amsterdam; sous la direction de Charles Dutoit, Riccardo Chailly, Yuri Temirkanov, James Judd, Valery Gergiev, Evgeny Svetlanov, Vladimir Jurowski et Yehudi Menuhin… Il a pour partenaire de musique de chambre Martha Argerich, Yuri Bashmet, Mischa Maïsky, Andrei Korobeinikov, Itamar Golan, Boris Berezovsky et Mikhail Pletnev.

En 2017/2018, Vadim Repin sera de retour en France, à Paris avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck, à Monte-Carlo avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ainsi qu’à Toulouse et à la Philharmonie de Paris avec l’Orchestre du Capitole de Toulouse sous la direction du Tugan Sokhiev. Il sera en outre en récital avec Andreï Korobeinikov à Aix-en-Provence, Amiens et Metz.

Concert hommage à Evgeny Svetlanov

Jeudi 6 septembre 2018, 20 heures à l'Auditorium de la Maison de la Radio.

À l’occasion de la quatrième édition du Concours international de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov, l’Orchestre Philharmonique célèbre la mémoire du grand chef d’orchestre né il y a quatre-vingt-dix ans, jour pour jour. Au programme : des œuvres russes dont l’effectif va crescendo, mais aussi le propre Poème pour violon et orchestre de Svetlanov.

Nikolaï Medtner

Sonate pour piano "Réminiscence"Sergueï Rachmaninov

Trio élégiaque n°2Evgeny Svetlanov

Poème pour violon et orchestrePiotr Ilyitch Tchaïkovski

Roméo et Juliette

Vadim Repin violon

Dmitri Makhtin violon

Alexandre Kniazev violoncelle

Boris Berezovsky piano

Andrei Korobeinikov piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Andris Poga direction

Épreuve finale du concours Evgeny Svetlanov en public samedi 8 septembre de 14h à 21h à l'Auditorium de Radio France.

En partenariat avec le Concours International de Chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov.

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur réservation.

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.

Épreuve finale du concours Evgeny Svetlanov

Samedi 8 septembre de 14 heures à 21 heures à l'Auditorium de la Maison de la Radio. Entrée libre sur réservation.

Les épreuves du Concours seront diffusé en direct audio sur francemusique.com (toutes les épreuves) et vidéo sur francemusique.com et medici.tv (Deuxième épreuve et Épreuve finale).

Autres rendez-vous de Vadim Repin

12 octobre à Monaco : Orchestre Philharmonique de Monte Carlo dirigé par Kazuki Yamada

Fratres Arvo Pärt et Concerto pour violon et orchestre n°2 de Sergueï Prokofiev.

14 octobre à Monaco : Orchestre Philharmonique de Monte Carlo dirigé par Kazuki Yamada

Ludusd'Arvo Pärt etConcerto pour violon et orchestrede Max Bruch.

Turnage: Concerto pour 2 violons et orchestre "Shadow Walker" - Berlioz: Symphonie fantastique.

Vadim Repin, Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, Sascha Goetzel et Daniel Hope

Onyx Records (mai, 2018).

♫ Programmation musicale

Serge PROKOFIEV

Concerto pour violon n°2 en sol min op 63 : III. Allegro ben marcato

Vadim Repin, Orchestre Philharmonique de Radio France, Mikko Franck

Concert du 24 novembre 2017 donné à l'Auditorium de Radio France

Tikhon KHRENNIKOV

Concerto pour violon n° 2 en Ut Maj op 23 : 1. Allegro con fuoco

Vadim Repin, Orchestre Symphonique d'Etat de Russie, Evgeny Svetlanov

MELODIYA RUSSIE

Johannes BRAHMS

Concerto en Ré Maj op 77 pour violon : III. Allegro giocoso ma non troppo vivace - poco piu presto

Vadim Repin, Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Riccardo Chailly

DGG