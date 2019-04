Vaclav Luks est l'invité du jour

"La Passion selon Saint-Matthieu" - Vendredi 19 avril 2019 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris

Václav Luks fait partie de cette longue généalogie de chefs qui, depuis quarante ans, retrouvent la lettre et l’esprit de la musique qu’on appelle baroque. Il dirige ici l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, dans l’une des partitions les plus émouvantes qui aient été écrites : la Passion selon saint Matthieu, œuvre sacrée, oeuvre méditative, œuvre dramatique, qui sera l’occasion d’une rencontre entre différentes traditions d’interprétation.

Programmation musicale

Jean-Sébastien BACH

Cantate “Ich bin vergnügt mit meinem Glücke” BWV 84

Anna Prohaska, Collegium 1704, Vaclav Luks

ACCENT

Josef MYSLIVECEK

Concerto pour violon en ré majeur : 1. Allegro

Leila Schayegh, Collegium 1704, Vaclav Luks

ACCENT

Jan Dismas ZELENKAMissa votiva en mi mineur : Agnus dei - dona nobis pacem

Collegium vocale 1704, Vaclav Luks

ALPHA