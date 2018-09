Emission spéciale hors les murs : la rentrée en musique au Blanc-Mesnil

Les invités

Philippe Jaroussky

Thierry Meignen (maire du Blanc-Mesnil)

Personnel du groupe scolaire Paul Eluard

La rentrée en musique sur France Musique

Dimanche 2 septembre :

Musique Emoi -Elsa Boublil reçoit Jean-Michel Blanquer

Aujourd'hui :

Entre 10h et 18h : reportages en duplex des stations de France Bleu Tout au long de cette journée, France Musique rend aussi compte des projets menés aux quatre coins du pays en coopération avec les antennes locales de France Bleu entre 10h et 18h et dans l’émission Une Heure en France à 13h avec Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud. Interviews, reportages en direct avec des élèves, des musiciens, des professeurs...

Académie musicale Philippe Jaroussky

L’Académie musicale Philippe Jaroussky est une pépinière de talents, accueillant de jeunes musiciens à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine.

En délivrant un enseignement musical renforcé, l’Académie offre une véritable opportunité d’insertion sociale et professionnelle dans le milieu de la musique classique à des jeunes souvent éloignés de ce milieu culturel.

Cette mission d’insertion est au cœur du projet de l’Académie, et se décline autour de trois objectifs : musical, social et professionnel.

24 septembre 19 h 30 min - Seine Musicale (Boulogne-Billancourt) : "Lancement de la saison 18-19"

Réservez votre lundi 24 septembre pour le lancement de la saison de l’Académie dans l’Auditorium de la Seine Musicale. Lors de cette grande soirée sera projeté en avant-première un documentaire réalisé par Homemade Productions qui sera diffusé en octobre prochain sur France Télévisions. Ce film, qui sera diffusé à l’automne sur France 3 Île-de-France, retrace le lancement de l’Académie et suit la vie de quelques Apprentis durant leur première année. Des Jeunes Talents proposeront ensuite un concert et les nouveaux Jeunes Apprentis de la promotion Vivaldi se verront remettre leurs instruments. Nous reviendrons vers vous d’ici quelques semaines pour plus de détails sur cette soirée.

♫ Programmation musicale