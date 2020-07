Une 49e édition maintenue pour le festival de Saintes et pour Lucile Richardot

La contrealto Lucile Richardot est ce matin au micro de Charlotte Landru-Chandès pour nous parler de son concert au festival de Saintes, ainsi que de ses deux derniers disques.

La contralto et mezzo-soprano Lucile Richardot découvre le chant dès l’âge de 11 ans au sein des Petits Chanteurs à la Croix de Lorraine à Epinal. Formée à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, puis au CRR de Paris en musique ancienne, elle fonde en 2012 son ensemble, Tictactus, avec deux amis théorbistes.

Voix et personnalité dramatique très recherchée dans le répertoire médiéval jusqu’au contemporain, elle chante régulièrement avec les Solistes XXI (Rachid Safir), Correspondances (Sébastien Daucé), Pygmalion (Raphaël Pichon), l’Ensemble grégorien de Notre-Dame (Sylvain Dieudonné), Le Concert Etranger (Itay Jedlin) et avec Les Arts Florissants pour l’intégrale des madrigaux de Monteverdi dirigée par Paul Agnew, entre 2012 et 2016, puis les madrigaux de Gesualdo en 2018-2019.

Elle fréquente depuis 2007 les plus grandes scènes européennes pour des opéras baroques ou classiques (Cadmus et Hermione de Lully, Idoménée de Mozart, L’Egisto de Mazzocchi et Marazzoli, Dido and Aeneas de Purcell, Orfeo de Rossi, Les Funérailles de la Foire de Lesage et Fuzelier…) et contemporains (Yvonne, Princesse de Bourgogne de Boesmans, The Rake’s Progress de Stravinsky, Wüstenbuch de Beat Furrer…).

Le festival de Saintes

Pari réussi pour le festival de Saintes qui a décidé de maintenir leur 49e édition cet été ! A cette occasion, Charlotte-Landru Chandès reçoit Lucile Richardot pour son concert du dimanche 19 juillet.

Au programme, des mélodies françaises de Berlioz, Fauré, Hahn, Duparc et Debussy, transcrites pour quatuor à cordes et voix, arrangées par Louis Creac'h. Le tout sera accompagné des jardins de l'Abbaye en libre accès, un écran géant, des transats, des food truck ainsi qu'un bar à vin, le starter pack parfait pour une bonne soirée d'été !

Deux nouveaux disques pour Lucile Richardot

A défaut de la retrouver avec facilité sur scène, vous pouvez écouter Lucile Richardot sur deux disques, parus récemment.

S'accompagnant fidèlement des Correspondances et de Sébastien Daucé, « Les plaisirs du Louvre », est sorti le 15 mai 2020 sous le label référence, Harmonia Mundi. Enregistré il y a un an pile, en juillet 2019 au théâtre-auditorium de Poitiers, ce disque à compositeurs multiples est une véritable éloge à la musique baroque.

Sorti le 26 juin 2020 sous le label Soli Deo Gloria, c'est pour l'opéra Semele d'Haendel, que Lucile Richardot prête sa voix dans un disque signé John Eliot Gardiner, dirigeant le Monteverdi Choir et l'English Baroque Soloists.

, © Soli Deo Gloria

La retrouver sur scène en 2020