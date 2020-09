Un florilège mozartien avec Laurence Equilbey

"Magic Mozart un Cabaret Enchanté", le nouveau spectacle mis en scène par le chorégraphe Philippe Decouflé, à la Seine Musicale le 15 novembre. Le danseur et chorégraphe s’empare de ce programme musical et fait dialoguer chanteurs, clowns, danseurs et vidéo sur les opéras de Mozart.

