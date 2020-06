Un Don Giovanni en moins mais deux disques en plus pour Stanislas de Barbeyrac !

Censé jouer Don Ottavio dans Don Giovanni à Garnier en mars dernier, Stanislas de Barbeyrac a dû s'arrêter en pleine répétition. Néanmoins, il rebondit et se prépare à la sortie de deux disques Mozart, avant de remonter sur scène au MET en janvier prochain...dans du Mozart, encore et toujours !

Ténor, Stanislas de Barbeyrac commence le chant à l'âge de huit ans en participant à la Maîtrise des Petits Chanteurs de Bordeaux où il reste neuf ans. Etudiant, il arrête le journalisme afin de se consacrer à la musique et intègre le Conservatoire de Bordeaux. Il y étudie avec Lionel Sarrazin puis rejoint l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris en 2008.

Après avoir été élu « Révélation artiste lyrique » aux Victoires de la musique 2014, la carrière de Stanislas de Barbeyrac décolle. Il est invité a chanter et jouer dans les lieux les plus prestigieux, tels que l’Opéra national de Paris, le Covent Garden de Londres, le Teatro municipal de Sao Paulo, l’Opéra national du Rhin à Strasbourg ou encore les Chorégies d’Orange.

Parmi ses rôles phares, on notera Tamino dans La Flûte enchantée, le Chevalier de la Force dans Le Dialogue des Carmélites et Don Ottavio dans Don Giovanni. Ce dernier sera d'ailleurs son ticket d'entrée pour le plancher du Metropolitan Opera, qu'il foulera pour la première fois en janvier 2019.

Don Giovanni à Garnier

Du 21 mars au 24 avril 2020 devait se tenir une production du chef d'orchestre Philippe Jordan et du metteur en scène Ivo van Hove, de Don Giovanni à l'Opéra Garnier.

Malheureusement, les répétitions se sont arrêtées nettes lors de l'annonce de confinement du Président de la République, et aucune date n'a pu être honorée.

Stanislas de Barbeyrac devait entrer dans le rôle de Don Ottavio, aux côtés de Luca Pisaroni, Alexander Tsymbalyuk, Jacquelyn Wagner et Stéphanie d'Oustrac.

Vous pourrez retrouver Stanislas de Barbeyrac dans deux prochaines productions de _La Flûte enchantée_, l'une au Metropolitan Opera de New York en janvier 2020 et l'autre à l'Opéra Bastille en février 2021.

Deux nouveaux disques : Mozart toujours

Les prochains mois risquent d'être chargés pour Stanislas de Barbeyrac, puisqu'il sera dans la distribution de deux disques, consacrés tous deux à Mozart !

Le premier sort sous le label Pentatone le 3 juillet prochain, et concerne la Messe en ut mineur de Mozart. Pour ce faire, les Musiciens du Louvre, le Ripieno Choir et Marc Minskovski étaient de la partie ! Enregistré en décembre 2018 au MC2 de Grenoble, Stanislas de Barbeyrac était entouré de trois autres voix solistes : Ana Maria Labin, Ambroisine Bre et Norman Daniel Patzke.

Le second sort le 18 septembre prochain sous le label Erato et se prénomme « Magic Mozart ». Dans ce disque, vous allez pouvoir retrouver tous les plus beaux airs d'opéras qu'à pu composer Mozart, de la Flûte enchantée, en allant jusqu'aux Noces de Figaro et en passant, bien évidemment, par Don Giovanni. A la direction musicale, c'est Laurence Equilbrey avec l'Insula Ochestra qui a relevé ce défi colossale. Quant aux solistes, les voix de Jodie Devos, Sandrine Piau, Léa Desandre et Loïc Félix, accompagneront celle de Stanislas de Barbeyrac.