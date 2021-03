Airelle Besson et son nouvel album "Try!" : "Un besoin de s'évader, d'aller un peu ailleurs"

Après le très acclamé Radio One en 2016, Airelle Besson et son quartet composé d'Isabel Sörling, Benjamin Moussay et Fabrice Moreau, nous offrent une pause de légèreté bien méritée dans leur nouvel album "Try!", sorti en février sous son label Papillon Jaune.

« Toutes les compositions sont de moi. J’apporte le matériau, la partition – parce qu’il y a vraiment l’harmonie et la mélodie, comme dans un standard de jazz - et ensuite chacun apporte sa pâte, et c’est ça qui est intéressant. Par rapport à l’objet initial, on part très loin. »

Enregistré en août 2020, l'album devait à l'origine être enregistré sur une durée de 3 mois, mais le confinement de mars lui a donné une toute autre couleur : c'est finalement d'une poignée de journées de répétitions suivies de l'enregistrement au studio La Buissonne que naît cet album. Les improvisations naissantes et le dialogue entre musiciens font du son de Try! un son unique, porté par une seule et même voix : « J’ai mis 2 ou 3 ans à trouver Isabel Sörling, pour ses qualités de vocalistes [...]. C’est comme si on était une section à deux d’instruments, ou de voix. Souvent, on nous dit qu’à la fin des concerts on ne sait plus qui est qui. On adore mélanger nos textures instrumentales et vocales. »

Artiste associée à la Cité Musicale de Metz

La cité musicale de Metz a choisi pour la saison 2020-2021, d'avoir les cuivres comme fil rouge, proposant à Airelle Besson d'être artiste associée et de porter ce projet. « L’Orchestre National de Metz m’a fait une commande, qui aurait dû être jouée en février, et qui va être reportée à l’année prochaine, en janvier 2022 à l’Arsenal : avec l’Orchestre National de Metz, un trio de jazz formé par Benjamin Moussay, Stéphane Kerecki à la contrebasse, François Laizeau (batteur de Michel Legrand) et une chanteuse invitée. »

Lauréate des prix Django-Reinhardt de l’Académie du jazz et des Victoires du Jazz dans la catégorie « Révélation instrumentale française de l’année », Airelle Besson est aussi bien une sidewoman demandée qu’une leader et compositrice affirmée.

Au sortir du conservatoire, Airelle Bessons’associe au saxophoniste Sylvain Rifflet pour créer et co-diriger Rockingchair, un quintet aux couleurs rock et électronique. Le groupe sort deux albums, Rockingchair (2007) et 1:1 (2011). En 2014, Airelle Besson transforme sa collaboration amicale de longue date avec le guitariste Nelson Veras en duo acoustique poétique avec l’album Prélude (Naïve Records).

En 2014, Airelle Besson crée son propre quartet avec Isabel Sörling (voix), Benjamin Moussay (claviers) et Fabrice Moreau (batterie). Très bien accueilli tant par la presse que par le public, leur premier album (Radio One, Naïve) est un régal de force, d’équilibre et de limpidité. En 2020/21, elle est en résidence à la Cité musicale-Metz : elle créera avec l’Orchestre National de Metz un nouveau programme entre classique et jazz.

Prochaines dates

16 avril 2021 à La Scène Musicale (Boulogne-Billancourt)

Présentation de "Try!" avec son quartet : Isabel Sörling, Benjamin Moussay, Fabrice Moreau

22 avril 2021 au Théâtre Gabrielle Dorziat (Epernay)

5 mai 2021 au Théâtre Victor Hugo (Bagneux)

Avec Lionel Suarez