Trois nouveaux rendez-vous du samedi sur France Musique

De 8 heures à 9 heures : "Génération France Musique" par Jean-Baptiste Urbain.

Comment la musique se transmet et se partage ? Quelles sont les pratiques amateurs et les initiatives autour de la pédagogie et de la transmission ?...

... en donnant la parole aux élèves et aux professeurs des conservatoires, des écoles de musique, des établissements scolaires; avec des interviews et des reportages en régions, dans les territoires ruraux et en banlieues, Génération France Musique met en lumière l'importance de la pratique instrumentale et vocale comme lien social.

De 9 heures à 11 heures : "France Musique est à vous" par Gabrielle Oliveira Guyon.

C'est vous qui faites la programmation musicale de l'émission !

Partagez-nous vos coups de cœurmusicaux en cliquant directement sur l'onglet Contactez-Nous ou à l'adresse : francemusiqueestavous@radiofrance.com Vous pouvez également nous transmettre vos choix musicaux sur Twitter @francemusique et Facebook avec le hashtag #francemusiqueestavousCertains auditeurs pourront même nous expliquer leurs choix musicaux à l'antenne. A la clé, de nombreux cadeaux !

De 16 heures à 18 heures "Générations France Musique, le live " par Clément Rochefort.

Ensembles et solistes de la jeune génération sont invités par Clément Rochefort à se produire en concert au Studio 106 de la Maison de la Radio. Demain, l’altiste Manuel Vioque-Judde, jeune directeur artistique du festival Just Classik à Troyes ouvre le bal. Emission publique ! Réservations sur le siteMaisondelaradio.fr

♫ Programmation musicale

Anton DVORAK

Quatuor à cordes n°12 en Fa Maj op 96 B 179 (Américain) : III. Molto vivace

Quatuor Alban Berg

WARNER CLASSICS

Jean-Philippe RAMEAU

Suite pour clavecin “Les Sauvages”

Jean Rondeau

ERATO

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 35 : Geist und Seele wird verwirret : Gott hat alles wohlgemacht (Air)

Le Banquet Céleste, Damien Guillon

ZIG ZAG TERRITOIRES