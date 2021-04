Trevor Pinnock : "Il y a des règles insensées qui émanent du Brexit et ça a des conséquences sur l’art"

Le chef et claveciniste Trevor Pinnock, légende du baroque, reconnu notamment pour The English Concert dont il fut le chef pendant 30 ans, sortait au printemps 2020 le Livre I du Clavier Bien Tempéré de Bach au clavecin.

En 2020, à 73 ans, il enregistre Le clavier bien tempéré Livre I BWV 846 à 869 de Jean Sébastien Bach : “Mon voyage avec le Clavier bien tempéré a été de toute une vie. Je l’ai rencontré pour la première fois vers 12 ans… Quelques années plus tard, j’ai entendu tous les préludes et fugues joués au piano à la radio, et j’ai été accro. Dans la vingtaine, j’ai moi-même enregistré quelques préludes et fugues pour la radio, et je savais alors qu’un jour je les jouerais tous. Cependant, la montagne semblait insurmontable… " Il travaille actuellement sur l'enregistrement du second Livre.

Trevor Pinnock, légende du Baroque

Il débute à Londres au Royal Festival Hall avec le Galliard Ensemble en 1966. En 1973, il fonde The English Concert, ensemble spécialisé dans l'interprétation de musique baroque sur instruments anciens, qu'il dirigera jusqu'en 2003, date à laquelle il cède son poste au violoniste Andrew Manze pour se consacrer à une carrière internationale de récitaliste et chef invité.

À la tête de l'English Concert, il donne au disque l'intégrale des Concertos pour clavecin de Bach, tenant le rôle de soliste, ainsi que les plus grandes œuvres du répertoire baroque pour orchestre, l'intégrale des symphonies de Mozart et, avec le chœur de l'English Concert, plusieurs œuvres majeures de musique chorale.

De 1991 à 1996, il occupe le poste de directeur artistique de l'Orchestre du Centre national des arts d'Ottawa, puis celui de conseiller artistique jusqu'en 1998.

Le travail éducatif de Pinnock a lieu à la fois au Royaume-Uni et ailleurs. Il est notamment premier chef invité de l'Orchestre de concert de la Royal Academy of Music, donne des masterclasses ou des ateliers dans d'autres universités britanniques et dirige les orchestres d'établissements tels que l'Université Mozarteum de Salzbourg et la Hong Kong Academy for Performing Arts. Il a également enseigné à une poignée de clavecinistes, dont Lars Ulrik Mortensen, Nicholas Parle, Carole Cerasi et Julian Perkins.