Thomas Ospital et Karol Mossakowski sont les invités du jour

Résidence à Radio France : de Thomas Ospital... à Karol Mossakowski

Passation de relais lors de la prochaine saison

Karol Mossakowski jouera à la rentrée prochaine en lieu et place de Thomas Ospital sur l'orgue de Radio France.

Un instrument fabriqué par Gerhard Grenzing !

87 jeux

5.000 tuyaux

Karol Mossakowski

Karol Mossakowski forge sa personnalité musicale dès l’âge de trois ans, lorsqu’il com­mence l’apprentissage du piano et de l’orgue avec son père. Après des études musicales en Pologne, il intègre les classes d’orgue, d’impro­visation et d’écriture au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où il a comme professeurs Olivier Latry, Michel Bouvard, Thierry Escaich, Philippe Lefebvre et Laszlo Fassang.

En 2010, il remporte le Concours interna­tional Feliks Nowowiejski à Poznań, le Premier Prix du Concours international du Printemps de Prague en 2013, et en 2016 le Grand Prix de Chartres. En 2016, il remporte aussi le Prix inter­national Boellmann-Gigout de Strasbourg et, la même année le prix « Debiut roku » de l’Institut national de musique et de danse de Pologne.

En 2014-2015, il est pendant six mois Young Artist in Residence à la Cathédrale Saint- Louis de La Nouvelle-Orléans, où il donne des nombreux récitals et cours d’interprétation et improvisation.

Il est titulaire de l’orgue de Notre-Dame de la Treille à Lille. Karol Mossakowski a pour volonté de faire vivre la musique par le biais de l’improvisation et de l’accompagnement de films muets.

Prochains concerts de Thomas Ospital

27 avril en l'Église Saint-Eustache

Concert en hommage à Jean Guillou

16 mai en l'Église Saint-Eustache

Concert avec avec l'orchestre Bernard Thomas

23 mai en la Philharmonie de Paris

Michael Jarrell : Concerto pour piano

Hector Berlioz : Te Deum

Orchestre Philharmonique de Radio France

Maîtrise de Radio France

Maîtrise de Notre-Dame de Paris

Choeur d'enfants de l'Orchestre de Paris

Choeur de Radio France

Choeur de l'Armée française

Kazuki Yamada , direction

, direction Barry Banks , ténor

, ténor Bertrand Chamayou , piano

, piano Thomas Ospital , orgue

, orgue Sofi Jeannin , chef de choeur

, chef de choeur Emilie Fleury , chef de choeur

, chef de choeur Lionel Sow, chef de choeur

Prochains concerts de Karol Mossakowski

2 octobre : Concert inaugural de la saison d'orgue à Radio France

Thomas Ospital, organiste en résidence à Radio France depuis 2016 (et titulaire du grand-orgue de Saint-Eustache à Paris), lancera un défi à Karol Mossakowski : un tournoi d’improvisation.

Que le meilleur gagne !

18 octobre en l'Auditorium de Radio France

Camille Saint Saëns : Symphonie avec orgue

Myung-Whun Chung , direction

, direction Orchestre philharmonique de Radio France

Karol Mossakowski, orgue

11 janvier en l'Auditorium de Radio France

Dans le cadre d’un week-end dédié à Arvo Pärt

Martina Batič , direction

, direction Chœur de Radio France

Solistes de la Maîtrise de Radio France

Karol Mossakowski, piano et orgue

Programmation musicale

Jean-Sébastien BACH OK

Prélude et fugue en sol majeur BWV 541 : 1. Prélude

Thomas Ospita

TEMPERAMENTS

Sergei RACHMANINOV / Louis VIERNE / Gottffried HARRISSON FEDERLEIN

Prélude op.23 n°5

Karol Mossakowsk

LIVE Auditorium 2017

Thierry ESCAICH

6 Etudes-Chorals : Nun bitten wir den heiligen Geist

Thomas Ospital

TEMPERAMENTS