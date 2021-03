Le nouveau disque de Thomas Enhco, en duo avec la percussionniste Vassilena Serafimova, sortait le 19 mars 2021 sous le label Sony Classical. "Bach Mirror" revisite des œuvres de Jean-Sébastien Bach, adaptées pour piano et marimba par les deux musiciens.

Pour leur 2ème disque ensemble, Thomas Enhco et Vassilena Serafimova ont choisi de mettre à l'honneur le compositeur Jean-Sébastien Bach, en proposant des arrangements qui vont de la simple transcription (pour marimba par exemple) à des compositions qui prennent appui sur des œuvres de Bach. On peut ainsi entendre le Prélude en do mineur du premier livre du Clavier bien tempéré à 7 temps au lieu de 8, enrichi par des solos de piano et de marimba.

Les musiciens ont également utilisé des instruments préparés, pour créer des sons originaux, qui semblent presque parfois être des sons électroniques. On peut entendre ainsi le son d'un archet frotté sur le marimba dans le morceau "Air", une adaptation en ballade jazz de l'Aria de la Suite pour orchestre n°3, BWV 1068.

Thomas Enhco

Pianiste, violoniste, mais aussi compositeur et arrangeur, récompensé l'an dernier par le Grand Prix Sacem du jazz, Thomas Enhco est un musicien aux multiples facettes. En duo avec Vassilena Serafimova, avec qui il joue en concert depuis 2009, il aborde le répertoire classique, mais aussi l'improvisation jazz, l'arrangement et la composition. Les musiciens seront en concert le 26 juin 2021 au Festival Musiq'3 à Bruxelles, et le 22 juillet 2021, au festival de piano de Biarritz.