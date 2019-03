Le pianiste Thomas Enhco est l'invité de Musique Matin

Sortie CD : Thirty

15 février chez Sony Classical

, © Sony Classical 2019

On dit que trente ans est le plus bel âge. Alors que je m'apprête à franchir ce cap symbolique, cet album est un reflet de mon expérience de la vie et du monde jusqu'ici. Thomas Enhco

Premier album chez Sony Classical du pianiste-compositeur Thomas Enhco dont l'art se nourrit notamment de ses deux cultures profondes, le jazz et le classique.

Il y enregistre en première mondiale son premier concerto pour piano et orchestre avec l’ensemble Appassionato, dirigé par Mathieu Herzog.

Le répertoire de « Thirty » se présente comme celui d’un concert en deux parties avec premièrement, cinq premières pièces en solo aux accents jazz, suivies d’un concerto pour piano et orchestre en trois mouvements, de structure classique.

Pour finir, comme deux rappels, un premier morceau solo piano profilé classique, inspiré par Gluck, et un second plus jazz, d'après Gainsbourg !

Autre actualité

Thomas Enhco a créé son second concerto, écrit cette fois-ci pour piano, marimba et orchestre symphonique, à Pau, en compagnie de sa partenaire de scène Vassilena Sarafimova et sous la baguette de Fayçal Karoui qui dirige l’Orchestre de Pau Pays de Béarn !

Prochains concerts

13 mars, Seine Musicale - Boulogne-Billancourt

14 mars, Lyons Club - Neuilly-sur-Seine

16 mars au Conservatoire de La Baule (Masterclass)

21 mars en l'Hôtel National des Invalides - Paris

6 avril aux 3 Pierrots - Saint Cloud

17 avril à La Cigale,- Paris

Programmation musicale

Thomas ENHCO

Turning thirty

Thomas Enhco

SONY 2019

Thomas ENHCO

Concerto pour piano et orchestre : 1. Allegro

Thomas Enhco, Ensemble Appassionato, Mathieu Herzog

SONY 2019

Thomas ENHCO

Joue pour les anges

Thomas Enhco

SONY 2019