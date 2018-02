Thierry Escaich invité de Musique Matin

Après des éditions thématiques, (« Les musiciens de la Méditerranée » en 2013, « Paris-Berlin » en 2014, « Les deux Amériques » en 2015, « Oggi l’Italia » en 2016), Présences est revenu aux grandes monographies musicales en promouvant l'œuvre de Kaija Saariaho l'année dernière.

Pour sa 28ème édition, du 6 au 11 février 2018, le festival propose un portrait de Thierry Escaich. Compositeur, organiste et improvisateur, Thierry Escaich est une figure unique de la scène musicale contemporaine et l’un des représentants majeurs de la nouvelle génération de compositeurs français. Les trois aspects de son art sont indissociables, ce qui lui permet mêler dans ses concerts création, improvisation et interprétation dans les combinaisons les plus diverses.

Le site web de Thierry Escaich

17 créations mondiales, dont 16 commandes de Radio France seront présentées à la Maison de la Radio dans le cadre du festival. Les œuvres de Thierry Escaich seront bien évidemment mises à l’honneur, tout comme celles de ses aînés, Mauricio Kagel, Henri Dutilleux, Gyorgy Ligeti, Iannis Xenakis. Roger Muraro présentera en première française "Les Fauvettes de l’Hérault", une pièce reconstituée à partir des manuscrits d'Olivier Messiaen.

La programmation s’intéressera également à la filiation du compositeur, au travers de certains de ses élèves comme Karol Beffa, Camille Pépin et Jean-Frédéric Neuburger qui interprétera son concerto pour piano en création mondiale.

L’édition 2018 du festival se terminera sur une nouvelle œuvre commandée à Thierry Escaich par Radio France, pour la Maîtrise, l’Orchestre philharmonique de Radio France et Mikko Franck.

Un enregistrement de Thomas Ospital « Convergences » paraîtra le 9 février à l'occasion du festival Présences dans la collection Tempéraments / Radio France. Ce disque reprendra en grande partie le programme du concert donné le 26 juin 2017 par Thomas Ospital à l'orgue de Radio France et regroupera des pièces de Jean-Sébastien Bach et Thierry Escaich.

Tous les concerts seront enregistrés et diffusés par France Musique.

Présences 2018 et tous les concerts du festival

Programmation musicale de l'invité

♫ Thierry ESCAICH

Trio Américain : Suppliques 1

Arnaud Thorette (alto), Johan Farjot (piano)

ACCD

♫ Igor STRAVINSKY

L'oiseau de feu : La danse infernale du roi Katchei

Pierre Pincemaille (orgue)

SOLSTICE

♫ Thierry ESCAICH

Concerto pour pour clarinette : II. Poco meno mosso

Paul Meyer (clarinette), Orchestre de l'Opéra de Lyon, Alexandre Boch (direction)

SONY CLASSICAL

♫ Piotr Ilitch TCHAIKOVSKY

Symphonie n°5 en mi min op 64 : II. Andante cantabile con alcuna licenza

Orchestre Philharmonique de Vienne, Valery Gergiev (direction)

PHILIPS

♫ Richard GALLIANO / Thierry ESCAICH

Aria

Richard Galliano (accordéon), Thierry Escaich (orgue)

JADE